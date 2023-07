Android Auto vai começar a receber novidades para carros elétricos

Os carros elétricos estão a ganhar cada vez mais utilizadores e as opções de infoentretenimento já existentes que se adaptam aos carros mais convencionais têm que se adaptar a esta nova realidade. A Google vai dotar a sua app do Android Auto com funcionalidades dedicadas aos veículos elétricos.

As versões de teste do Android Auto podem revelar alguns segredos e planos para o futuro. Mas também podem revelar funcionalidades que nunca chegarão ao público em geral. Contudo, quando falamos em carros elétricos há fortes probabilidades de virem mesmo a ser lançadas.

O site 9to5Google deu a conhecer algumas funcionalidades escondidas na versão do Android Auto descompilada, logo depois de ter sido anunciada oficialmente uma nova atualização do serviço.

Nas últimas atualizações, a Google tem vindo a desenvolver silenciosamente novos recursos associados aos veículos elétricos. Isso inclui a capacidade de identificar manualmente o carro como um veículo elétrico e ativar os recursos EV no Google Maps no Android Auto. Tudo isso aparece no menu de configurações integrado do Android Auto numa nova secção intitulada "Configurações de EV".

Outros recursos descritos incluem a capacidade de selecionar qual a ligação de carregamento do veículo está a ser utilizada. As ligações listasdas incluem J1772, CCS (Combo 1 e 2), Tipo 2 e CHAdeMO. Não há menção ao padrão de carregamento norte-americano (NACS), pioneiro da Tesla e com adoção massiva por outros fabricantes de carros elétricos vendidos nos Estados Unidos. Mas isso poderá ser algo a incluir facilmente no futuro.

O site revela também que foram encontradas strings relacionadas com medidores de bateria, sugerindo que o utilizador pode ver os níveis de carga diretamente através do Android Auto, mas alerta que não há informação suficiente para tal afirmação. O trabalho nesses novos recursos de EV no Android Auto remontam à versão 9.5, mas na versão 9.9, parece que o recurso está finalmente a aparecer.

Os recursos relacionados com carros elétricos apareceram já a utilizadores na Alemanha, segundo relata o SmartDroid.