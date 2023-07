Vem aí uma nova geração de baterias! E são “made in” Europa…

Já arrancou o projeto europeu que nos próximos quatro anos irá desenvolver uma nova geração de baterias autorregeneráveis mais sustentáveis. O projeto Healing Bat vai investigar nova geração de baterias que garantam um maior tempo útil de vida.

Healing Bat - investigação vai procurar desenvolver baterias mais sustentáveis

A FI Group Portugal, consultora global que é líder especializada na assessoria a empresas na gestão do financiamento de investigação, desenvolvimento e inovação, participou no início dos trabalhos e ficará responsável pela comunicação do projeto denominado Healing Bat. Esta investigação vai procurar desenvolver baterias mais sustentáveis e que utilizem componentes mais baratas para a produção industrial, que sejam capazes de solidificar a posição da União Europeia no mercado internacional de baterias recarregáveis.

Segundo o comunicado enviado ao Pplware...

o novo modelo de baterias desenvolvido pelo projeto Healing Bat vai exigir menos recursos, o que permitirá ao espaço comunitário solidificar a sua posição no mercado internacional. A investigação vai basear-se nas baterias convencionais de lítio-enxofre, que utilizam componentes autorregeneradoras para prolongarem o tempo útil de vida e garantir um funcionamento mais ecológico. Esta iniciativa irá ainda criar um conjunto de ferramentas constituído por sensores e materiais autorregeneráveis, que permitirão uma análise do fluxo de energia de e para o sistema de baterias. Esta gestão personalizada dará ao utilizador a capacidade de maximizar o desempenho de cada unidade em termos de qualidade, fiabilidade e tempo de vida.

Para além de uma maior expectativa de vida e de um custo de produção mais reduzido, esta nova geração de baterias irá também responder a um dos principais problemas associados às baterias de iões de lítio, que atualmente dominam o mercado das baterias recarregáveis. Tendo sido criado nos anos 60, este modelo de baterias está a aproximar-se do limite de aperfeiçoamento e desenvolvimento científico, sendo improvável que o desempenho e fabrico das baterias de iões de lítio continuem a melhorar a um ritmo capaz de contribuir para uma sociedade com impacto neutro no clima.

Com um orçamento de 95,5 mil milhões de euros para o período 2021-2027, o Horizonte Europa é atualmente o principal programa de financiamento da União Europeia para projetos de investigação e inovação.