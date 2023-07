Descobertos 2.000 computadores escondidos há 20 anos num celeiro

Conhece a marca de computadores NABU (Natural Access Bi-directional Utility Access)? Possivelmente ninguém que está a ler este texto terá conhecido esta marca. Mas hoje está nos títulos das notícias depois de terem sido descobertos 2 mil destes computadores escondidos num celeiro há mais de duas décadas. Sim, estão embalados e vendem-se no eBay por 100 dólares, cerca de 92 euros.

Precisa de um computador com 23 anos? Há muitos no eBay

Acontece frequentemente ouvirmos histórias de pessoas que, num passado distante guardaram algo que não queriam, ou já não lhes era útil e, décadas depois, esse bem passou a ter um valor de mercado incrível, na escala dos colecionadores. Já vimos iPhones originais com valores absolutamente pornográficos, como o de 100 mil dólares em leilão. Carros que passam a clássicos e o seu valor dispara e ganha uma nova vida. Mas há muitos exemplos, por essa internet fora.

O que hoje trazemos possivelmente não foi um desses casos, guardar porque já não tinha utilidade ou porque ficou ali perdido como stock residual, mas terá sido num âmbito comercial tático, a chamada especulação. Mas vamos à história.

James Pellegrini comprou mais de 2.000 computadores há mais de duas décadas e começou agora a vendê-los. O americano, agora reformado, terá feito o investimento há 23 anos e colocou esses computadores no piso superior do celeiro de um vizinho.

De acordo com a Vice, Pellegrini natural de Massachusetts, EUA, era um entusiasta dos computadores. Nos seus tempos de faculdade, tinha descoberto a famosa revista Byte, que o motivou a escolher como profissão a engenharia informática e a programação de bases de dados e desenvolvimento de sistemas integrados.

No final dos anos 80, pensou em criar um sistema de central telefónica para empresas, uma ideia que lhe ficou na cabeça quando se deparou com um anúncio de venda em lote de mais de mil computadores pessoais em "caixas novas e originais" de uma marca que tinha falido anos antes.

Tratava-se de computadores NABU (Natural Access Bi-directional Utility Access). Esta era uma empresa canadiana que fornecia conetividade de rede através de serviços de televisão por cabo. Os clientes ligavam-se a estes computadores pessoais bastante singulares.

James conseguiu uma redução de preço e comprou-os todos. Em pouco tempo, tinha 2.200 computadores acompanhados pelos seus teclados com processador Zilog Z80 a 3,58 MHz, 64 KB de RAM, vídeo Texas Instruments e som General Instruments. O tempo passou e o seu projeto de central telefónica não se concretizou.

Após uma década, este engenheiro encontrou uma nova casa para os seus computadores: o celeiro de um vizinho. Este era um bom lugar para o equipamento retro, até que o local começou a ter problemas estruturais, possivelmente devido às 22 toneladas de peso que o NABU de James significava.

Perante esta situação, não teve outra alternativa senão desocupar o celeiro. Os computadores tinham repousado tranquilamente ali durante 23 anos, mas agora tinham de ficar noutro local. Este foi o acontecimento que obrigou o engenheiro reformado a tomar outra decisão, a de vender definitivamente todo o equipamento.

Assim, colocou-os no eBay por 20 dólares cada (cerca de 18 euros), com pouca esperança de que fossem vendidos. Mas a realidade mostrou-lhe que as suas antigas NABUs podiam valer mais. Depois de vender as primeiras unidades, aumentou o preço para 60 dólares (55 euros) e recentemente voltou a aumentá-lo para 100 dólares (92 euros).

James diz que decidiu aumentar o preço dos computadores porque as pessoas lhe disseram que os estava a vender muito barato. Até agora, vendeu um quarto do stock total e, embora o interesse pareça ter diminuído, ainda espera vender mais algumas unidades.