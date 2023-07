Smartwatch KOSPET TANK S1 – o seu novo relógio inteligente robusto por menos de 100 €

Os relógios, tal como acontece no segmento dos smartphones, poderão estar sujeitos a utilizações em ambientes mais inóspitos. A KOSPET tem algumas propostas de smartwatches robustos, mas com um design atrativo para qualquer pessoa e hoje damos a conhecer o KOSPET TANK S1.

Dependendo do tipo de trabalho que tem, do desporto que pratica ou das condições em que está diariamente, é importante que os aparelhos estejam preparados para tal, pois de outra forma correm o risco de deixar de funcionar prematuramente.

A KOSPET decidiu trabalhar para ocupar esse espaço nos smartwatches e hoje damos a conhecer o modelo KOSPET TANK S1, com certificação MIL-STD-810H e muitas mais características interessantes neste smartwatch unissexo.

O Smartwatch resistente KOSPET TANK S1

Já muitos relógios começam a trazer a certificação militar MIL-STD-810H, que lhe confere um grau de resistência muito elevado, nomeadamente em grandes alterações de pressão e imersão, vibração, choque e outros efeitos que não são habituais no dia-a-dia mais normal. Mesmo das marcas mais populares, vemos uma tendência para criar ofertas nesse segmento.

Mas, a preços mais convidativos sugerimos o KOSPET TANK S1, que está preparado para ambientes específicos, de maior adversidade e em condições extremas para o utilizador, tendo sido submetido a diferentes testes de confiabilidade. Além da certificação referida, tem proteção IP69K (5ATM) e tem uma estrutura feita em metal, ABS e PC. O ecrã é de vidro temperado com proteção Corning Gorilla Glass. A bracelete é de silicone.

O ecrã é de tecnologia AMOLED, com diagonal de 1,3" e resolução de 360 x 360 píxeis. Suporta o modo de ecrã sempre ligado. Tem um SoC RealTeck8763EWE-VP, com sensor de pulsação cardíaca, sensor G e pedómetro. Liga-se ao smartphone utilizando a app KOSPET FIT, disponível para Android e iOS.

O KOSPET TANK S1 suporta dezenas de watch faces, tem disponíveis 70 modos de desporto, com reconhecimento inteligente para 6 deles, e faz a monitorização da pulsação cardíaca, pressão sanguínea, oxigénio no sangue e oferece exercícios de respiração. Também faz a monitorização do sono, detetando os diferentes estágios, com a possibilidade de monitorizar sestas diurnas.

Tem ainda as funcionalidades habituais de um smartwatch, com notificações de aplicações, lembrete de sedentarismo, de SMS e de chamada, modo não incomodar, disparador remoto de fotos, planos de treino, relatórios semanais e funcionalidade Find My Band.

A bateria tem autonomia é de 2 a 3 dias com o modo sempre ligado, ou de 8 a 12 dias com o modo de utilização normal (50 dias em modo de espera). Está disponível em 4 cores, verde, rosa, branco e preto, e disponibiliza uma série de watchfaces para personalização do relógio.

O smartwatch KOSPET TANK S1 está disponível nas cores rosa, verde, branco ou preto, por um preço de lançamento de apenas 92,19€ (IVA incluído), a partir da loja oficial, ou por cerca de 97€ (IVA incluído) a partir da loja no AliExpress, com entrega em 15 dias.

KOSPET TANK S1