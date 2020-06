Bandai Namco revela Project Cars 3 em 2020

Parece que a Slightly Mad Studios acertou em cheio quando se lançou em 2015 com Project Cars. Isto, pois, após Project Cars 2 em 2017, eis que agora, em 2020, será lançado o terceiro jogo da série.

Venham ver o primeiro trailer e as primeiras novidades de Project Cars 3.

Project Cars foi lançado, faz agora 5 anos e desde o primeiro momento que se demarcou da restante concorrência pelo grau de exigência que apresenta. Mais que isso, o jogo colocou-se desde o início num patamar elevado de simulação da física dos carros e dos seus comportamentos em pista.

Por isto mesmo, e pelo facto de ter sido um sucesso de vendas (Project Cars vendeu mais de 2 milhões de unidades no seu primeiro ano), não será espanto algum que este ano venha a ser lançado Project Cars 3.

Em comunicado oficial, a Bandai Namco revelou que Project Cars 3 traz cerca de 200 veículos à disposição dos jogadores. Estamos a falar de 200 bólides, tanto de corrida, como de estrada.

Mas mais! Segundo o mesmo comunicado esses 200 veículos poderão correr no jogo, em mais de 140 pistas mundiais. Tratam-se de circuitos espalhados em redor do globo e que apresentarão um ciclo de dia-noite assim como as estações do ano também marcarão a sua presença. (ou seja, podem esperar por várias condições atmosféricas consoante a estação do ano).

Project Cars 3 vai ter um Modo Carreira

Mas as novidades não se ficam por aqui, tal como acontece em vários jogos do género, a Slightly Mad Studios implementou um modo carreira no jogo. Como acontece noutros títulos, os jogadores terão de correr para ganhar créditos e assim poderem melhorar os seus bólides, fazendo-lhe upgrades e melhorias diversas.

Outra novidade prende-se com um esforço da Slightly Mad em tornar o jogo mais acessível a todos os novatos (e não só) e como tal implementou variadas novidades nesse sentido, incluindo o First Time User Experience.

“Assistir ao crescimento da franchise Project Cars crescer de ano para ano, tem sido uma jornada impressionante e estamos super entusiasmados em poder anunciar Project Cars 3″, revelou Ian Bell, fundador da Slightly Mad Studios. “O Realismo e a autenticidade continuam a ser a marca de qualidade de Project Cars 3 mas procedemos a algumas alterações para que o jogo seja também o mais acessível de sempre.”

Project Cars 3 chegará este verão à PlayStation 4, Xbox One, e PC, mas ainda sem data concreta.