Panasonic quer deixar de estar tão dependente da Tesla

A Panasonic planeia deixar de ser tão dependente da Tesla. Para isto, tornará as suas baterias compatíveis com os veículos elétricos de outras fabricantes mundiais de automóveis.

Esta decisão surge no seguimento do fabrico das suas próprias baterias, pela Tesla, bem como pela expansão dos seus fornecedores, indo além da Panasonic.

Tesla cresceu e alargou os horizontes

A aliança da Panasonic com a Tesla começou em 2010, quando a empresa japonesa fez o seu primeiro investimento na promessa de Elon Musk. Contudo, foi sob a chefia de Kazuhiro Tsuga que a Panasonic decidiu direcionar-se para o mercado automóvel.

Após gastar mais de 2 mil milhões de dólares na sociedade de fabrico de baterias com a empresa de Elon Musk, um acordo assinado em 2014, os frutos serão finalmente visíveis. Afinal, assim que o ano fiscal terminar, em março, a Panasonic espera registar o seu primeiro lucro anual do negócio.

Conforme vemos, Elon Musk expandiu a empresa de forma absurda. Neste momento, a Tesla é a fabricante de automóveis mais valiosa do mundo, ultrapassando a própria Panasonic em valor de mercado. Além disso, começou a desenvolver as suas próprias baterias, a par de acordos com novos parceiros, como a LG Chem, da Coreia do Sul, e a chinesa CATL.

Estando a Tesla menos dependente da Panasonic, a Panasonic quer tornar-se menos dependente da Tesla.

A dada altura, precisamos de nos reformar da nossa abordagem de depender apenas da Tesla. Estamos a entrar numa fase diferente e precisamos de nos manter atentos ao fornecimento de outros fabricantes para além da Tesla.

Disse Tsuga, que deixará de ser CEO da Panasonic, para ser presidente do conselho de administração, a partir do dia 1 de abril.

Panasonic diversificará produção de baterias

De forma a tornar-se menos dependente da fabricante de elétricos, a Panasonic produzirá baterias compatíveis com veículos elétricos de outros fabricantes mundiais.

Embora a Panasonic esteja a trabalhar em novas células de bateria com um formato maior, pelas ambições da Tesla em reduzir para metade o custo das baterias, a empresa japonesa não quer ficar por aí. Segundo Tsuga, a Panasonic precisará de fabricar baterias que não sejam exclusivamente para os veículos da Tesla.

Precisamos de fazer baterias que sejam fáceis de utilizar por outros fabricantes de automóveis. Atualmente, é difícil vender a menos que haja uma empresa que seja capaz de manusear as nossas baterias cilíndricas com especificações da Tesla.

Explicou Tsuga, acrescentando que o tipo cilíndrico de iões de lítio que fabrica para a Tesla requer uma gestão complexa da temperatura, de modo a evitar que as baterias se incendeiam, bem como fazer para que durem mais tempo.

