O mercado dos carros elétricos está num crescimento nunca visto. Mesmo com a pandemia de COVID-19 as vendas destes veículos não abrandaram e o seu crescimento foi único. Esta é a prova de que entraram já nas escolhas dos condutores.

Tal como noutra qualquer categoria, importa avaliar o mercado e ver que marcas crescem e quais diminuem as vendas. Com 2020 já terminado, é hora de avaliar qual o carro elétrico que mais vendeu. O troféu cabe ao Model 3 da Tesla, por uma margem muito grande.

O carro elétrico mais vendido de 2020

Desde que chegou ao mercado que o Model 3 da Tesla cativa os condutores. Este é atualmente uma das armas da marca para conquistar o mercado e para competir com todos os veículos de todos os tipos de motorizações que estão disponíveis.

O seu sucesso é de tal forma grande que este foi o carro elétrico mais vendido durante o ano de 2020. A informação revelada coloca-o nesta posição, por uma margem tão grande que a soma das vendas dos dois seguintes fica ainda abaixo deste valor.

Posição Modelo Vendas 2020 Quota de mercado Posição em 2019 1 Tesla Model 3 365.240 12% 1 2 Wuling HongGuang Mini EV 119.255 4% N/A 3 Renault Zoe 100.431 3% 8 4 Tesla Model Y 79.734 3% N/A 5 Hyundai Kona EV 65.075 2% 9 6 VW ID.3 56.937 2% N/A 7 Nissan Leaf 55.724 2% 3 8 Audi e-tron 47.928 2% 25 9 Baojun E-Series 47.704 2% 5 10 GW ORA R1/ Black Cat 46.796 1% 27

Model 3 da Tesla no pódio

Em termos práticos, podemos ver que a Tesla vendeu 365.240 unidades do Model 3. Os modelos seguintes, o Wuling HongGuang Mini EV e o Renault Zoe venderam 119.255 e 100.431 unidades respetivamente. Como se pode ver, a diferença é muito grande.

Curiosamente, qualquer um dos carros elétricos que estão a acompanhar o Model 3 da Tesla nesta lista dificilmente podem ser comparados a este. Falamos de um modelo citadino e de preço muito reduzido e da proposta da Renault, que fica alguns patamares abaixo do que a marca americana oferece.

Mercado não vai certamente abrandar

A lista continua com modelos de em breve podem subir ainda mais. Falamos do VW ID.3 e do Audi e-tron, que estão cada vem mais implementados no mercado. A competição com o Zoe e grande e este consegui recentemente garantir o topo do mercado europeu de carros elétricos.

Espera-se que este mercado continue a crescer e a mudar a forma como os condutores se deslocam. As vendas cresceram e não devem abrandar tão cedo e o mercado tem cada vez mais propostas para os gostos de quem opta por estes veículos.