O “Quadradinho do Costa” – Saiba como está o país na COVID-19

Portugal desconfinou na passada segunda-feira, mas antes disso António Costa deu a conhecer ao país as regras. Além do que se pode ou não fazer, o primeiro-ministro português apresentou também um “quadrado” de orientação com os níveis de risco.

A sua interpretação pode ser difícil para alguns e foi nesse sentido que foi criado o site o “Quadradinho do Costa”.

Durante a apresentação do plano de desconfinamento, António Costa apresentou um gráfico estranho para orientação do país. Pela internet sugiram logo alguns “memes” que indicavam que o gráfico se parecia com o logo da Microsoft – saber mais aqui.

O gráfico apresentado por António Costa tem, no eixo vertical o número de novos casos a 14 dias por cada 100 mil habitantes e o eixo horizontal para a apresentação da taxa de transmissibilidade, o famoso R(t). Relativamente ao eixo vertical, o meio do eixo corresponde a 120. O máximo da incidência é 240. Posteriormente soube-se também que, além destes dois indicadores é também tido em conta o número de camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos por doentes COVID-19 – saber mais aqui.

Percebe facilmente o “Quadradinho do Costa”

Através do site “Quadradinho do Costa”, é possível entender como funciona o quadrado apresentado por António Costa. Além disso, a informação é também atualizada de acordo com os números da DGS.

Segundo pode ler-se no site, para uma avaliação nos últimos 14 dias:

A Movimentação da cruz no semáforo de desconfinamento ao longo dos últimos 14 dias, representando por cores a taxa de positividade dos testes (4.6% a 1 de Março e 3% a 15 de Março, média a 7 dias). No eixo vertical mostra-se o número de casos em 14 dias por 100 000 habitantes, aqui intitulada de incidência, calculada somando os novos casos nos últimos 14 dias divididos por 102,96 (a população residente em Portugal em 2019 reportada pela PORDATA em unidades de 100 000 habitantes). No eixo horizontal mostra-se o Rt, calculado através da fórmula R(t)=[C(t) – C(t-7)] / [C(t-4) – C(t-11)] com C(t) o número de casos confirmados num dado tempo t em dias. Os dados são obtidos daqui.

De acordo com os números mais recentes, Portugal encontra-se com uma taxa de incidência abaixo de 120 e também com um R(t) inferior a 1, fazendo com que o nível de risco seja moderado.

Sendo um projeto ainda numa fase inicial, todas as sugestões são bem-vindas para o fazer evoluir, oferecendo de uma força simples informação aos cidadãos.

Quadradinho do Costa