A Tesla tem estado no topo dos desenvolvimentos das tecnologias associadas a carros elétricos. A marca tem apostado nas baterias e em criar o seu próprio hardware para as suas viaturas, para assim terem maior autonomia e melhores prestações.

Claro que tem investido também em outras áreas como a condução autónoma, que entende ser uma parte essencial do futuro dos carros. Com os testes da sua condução autónoma já a decorrer, Elon Musk veio agora anunciar que vão alargar os seus testes.

Condução autónoma para todos?

Apesar de ter já uma solução de condução autónoma, com o seu Full-Self Driving, a Tesla tem mantido esta solução ainda em testes. Não quer fazer o alargamento total desta sua novidade, querendo antes garantir a sua excelência e qualidade.

Estes testes estão limitados e restrito a um conjunto muito reduzido de utilizadores. A forma de escolha dos utilizadores foi feita pela Tesla e limitou-se a um grupo muito reduzido de carros elétricos. Desta forna controla de forma firme como e quando a condução autónoma acontece.

Elon Musk alarga os testes da Tesla

Do que Elon Musk revelou, a próxima versão beta do software dos seus carros elétricos vai alargar ainda mais esta base de testes. A versão 8.2 duplicará o número de carros abrangidos e a versão seguinte deverá aumentar este número de veículos em 10 vezes.

Claro que há ainda um alerta muito importante e que deverá estar presente em todos os que se candidatarem. Não é ainda uma solução final e definitiva, devendo por isso haver cuidados extra ao usar a condução autónoma nos carros elétricos da Tesla.

Mais carros elétricos a experimentar a novidades

Ainda assim, e de acordo com Elon Musk, esta é já uma versão madura e que deverá melhorar nos próximos meses. Lançado em outubro do ano passado, a versão beta do Full Self-Driving tem melhorado ao longo dos últimos meses, já com prova muito concretas dadas.

Do que se sabe é já capaz de fazer viagens longas sem qualquer intervenção do condutor, como era esperado. Ainda assim, este não será um sistema totalmente independente de condução autónoma e requer sempre a presença e intervenção do condutor do carro elétrico da Tesla.