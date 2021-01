Tesla percorre mais de 600 quilómetros (quase) sem nenhuma ajuda humana

A Tesla quer, mais que qualquer outra marca, tornar a condução totalmente autónoma. Assim, a empresa tem equipado os seus carros elétricos com todo o hardware necessário para que os veículos possam ser conduzidos apenas pela sua tecnologia. Segundo o seu CEO, atualmente a condução totalmente autónoma nos Tesla só depende do software.

Num vídeo é mostrado como se comporta um Tesla Model 3 a percorrer mais de 600 quilómetros, sem praticamente nenhuma ajuda humana.

Estará a tecnologia pronta para avançarmos para a condução autónoma?

Conforme poderemos ver, o Full Self-Driving (ou condução autónoma) do Tesla pode ainda estar em beta, mas isso não impede os primeiros utilizadores de a usar para viagens autónomas… ou quase autónomas!

Segundo informações, o entusiasta da Tesla Whole Mars Catalog publicou um vídeo onde mostrava o seu Model 3 equipado com FSD a percorrer o caminho entre São Francisco e Los Angeles praticamente sem intervenções. A única exceção foi logo após entrar em Los Angeles, quando o condutor tomou as rédeas para evitar lixo existente na estrada.

No entanto, atentem ao vídeo do regresso, onde o condutor refere haver zero intervenções.

Conforme tem sido veiculado por vários canais dedicados à marca, esta poderá ser a primeira ocorrência conhecida e registada de condução autónoma a completar uma viagem sem informações diretas do condutor.

Apesar de ainda estar em modo beta e do condutor não poder tirar as mãos do volante, este é um feito notável. Além disso, este exemplo permite-nos perceber a que distância estaremos dos carros autónomos a circular nas nossas estradas.

Aliás, no vídeo, as imagens são narradas por uma intervenção de Elon Musk. O próprio vai descrevendo o estado dos seus carros. A determinada altura ele afirma mesmo que em termos de hardware, os Tesla estão prontos para a condução autónoma, a aposta agora é no software.

Uma viagem que poderá ficar na história da Tesla

Já no passado vimos vídeos onde era mostrada a capacidade da máquina em conduzir pequenos percursos praticamente sem intervenção do condutor. Contudo, aqui são mais de 600 quilómetros, no meio de uma série de variáveis reais onde o Tesla tomou conta das decisões.

Claro que no vídeo é visto em determinada altura o condutor a tomar conta da condução, mas só porque numa situação muito particular, a de se desviar de escombros na estrada, a condução autónoma poderia não tomar a decisão certa. Esta será ainda a etapa que falta ultrapassar, ter a confiança que a tecnologia neste e noutros casos do género sabe reagir de forma segura para o condutor e para terceiros.

Há vários pontos que ainda estão em teste, como as condições ideias para os radares do Tesla. Conforme é sabido, estas máquinas têm várias câmaras, sensores, sonares que estão a adaptar-se ao clima, e outros fatores que diferem de zona para zona, país para país. Elon Musk sempre defendeu as suas tecnologias, criticou outras, como por exemplo, o LiDAR. Portanto, este é mais um passo importante para tornar madura uma tecnologia que fará cada carro na estrada ser um robô táxi.

