Espanha aumenta lista de autoestradas gratuitas em 2021

Enquanto em Portugal ainda se discutem descontos nas ex-SCUTS, a vizinha Espanha já anunciou que vai alargar a lista de autoestradas gratuitas. De acordo com informações recentes, a Espanha ficará com mais 640 quilómetros gratuitos. A manutenção das vias de circulação ficará a cargo dos cofres do estado espanhol.

Saiba quais as novas autoestradas que entram na lista das gratuitas.

Troços da AP-1, AP-7 e AP-4 entram na lista de autoestradas grátis

A partir das 00 horas do dia 1 de setembro de 2021 a Espanha terá mais autoestradas gratuitas. De acordo com a informação, entram para a nova lista a AP-7, a AP-2 e a C-32. No total, serão mais 640 km de autoestrada totalmente gratuitos. Resta saber qual será o custo de operação e manutenção dessas vias de circulação, bem como o impacto no fluxo de tráfego, que se intensificará principalmente na AP-7.

Este processo dá continuidade ao que já havia sido feito em anos anteriores, mais concretamente à AP-1 (entre Vurgos e Armiñon), alguns troços da AP-7 e da AP-4.

Segundo o Ministério dos Transportes Espanhol, a eliminação de todas estas portagens fará com que muitos dos veículos que circulam nas rodovias paralelas às vias de pagamento as escolham para os seus percursos, com o consequente aumento do tráfego nas vias expressas e liberalização das vias convencionais. Este facto obrigará a que sejam tomadas novas medidas, como a melhoria das ligações e a adaptação do pavimento às novas condições de tráfego, algo que já está a ser tido em consideração e que está a ser orçamentado.

Em Portugal os descontos para as ex-SCUTs já foram aprovados! A redução das portagens nas autoestradas A22, A23, A24 e A25 começa já em janeiro de 2021. Descontos nas autoestradas da Costa de Prata, Grande Porto e Norte Litoral só em julho.

