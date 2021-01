Quanto tempo falta até o núcleo da Terra colapsar?

Na crosta terrestre as temperaturas têm-se mantido relativamente estáveis durante todo o ano. Contudo, mais abaixo, onde se encontra o núcleo da Terra, o cenário pode não ser tão simpático. Os cientistas têm trabalhado arduamente para descobrir quanto tempo mais tem o núcleo da Terra pela frente.

Então, a dúvida que se coloca é quanto tempo falta até que o núcleo do nosso planeta fique sem combustível?

Temperaturas exorbitantes no núcleo da Terra

Conforme sabemos, o núcleo da Terra é uma parte essencial para que seja possível habitarmos aqui. Além de outras características, é um dos elementos de proteção com o qual estamos equipados para sobrevivermos à radiação solar.

Então, os cientistas acreditam que o núcleo da Terra excede os 10 mil graus Celsius. Ou seja, atinge temperaturas superiores às encontradas na superfície do Sol.

Segundo alguns estudos, estas temperaturas resultam de um combinar de alguns fatores. Estarão em causa a decomposição dos outrora elementos radioativos, o calor remanescente da formação planetária e o calor libertado à medida que o núcleo externo líquido solidifica perto do seu limite com o núcleo interno.

Além disso, o núcleo da Terra mantém-se quente graças a duas fontes de “combustível” distintas. Por um lado, a energia deixada pela formação do planeta. Por outro lado, a energia nuclear que existe devido à decomposição radioativa natural.

Isto, porque a formação do planeta ocorreu numa altura em que o sistema solar estava repleto de energia. Ou seja, nessa altura a Terra estava repleta de atividade vulcânica.

Contrariamente à crosta e ao manto, que são muito ricos em minerais, o núcleo da Terra pensa-se ser composto quase inteiramente de metal, especificamente ferro e níquel.

Quanto tempo de vida terá o núcleo da Terra?

Apesar de ser incrivelmente quente, os cientistas estão a tentar perceber quanto tempo aguentará o núcleo da Terra com estas temperaturas exorbitantes. Um grupo da Universidade de Maryland afirma ser capaz de desvendar a questão num horizonte de quatro anos.

Conduzir o movimento tectónico da placa terrestre e alimentar o seu campo magnético requer uma quantidade gigante de energia. Essa energia advém exatamente do núcleo da Terra. Contudo, os cientistas defendem que o núcleo está a arrefecer muito lentamente.

Embora o calor primordial se tenha dissipado em grande parte, existe uma outra forma de calor a aquecer a crosta e o manto da Terra. De forma natural, existem grandes quantidades de material radioativo nas profundezas da Terra, com algum dele a residir em torno da crosta. Durante o processo natural de decomposição desse material, o calor é libertado.

Posto isto, os cientistas sabem que o calor flui do interior da Terra para o espaço. Contudo, não sabem quanto desse calor é primordial.

Tempo de vida do núcleo da Terra difícil de calcular

Então, os cientistas estão perante dois lados distintos da moeda: se o calor for predominantemente primordial, a Terra arrefecerá mais depressa; se for criado em parte pela decadência radioativa, o calor da Terra irá durar mais tempo.

Neste momento, apesar da quantidade de combustível que resta para alimentar os mecanismos do planeta ser estimada, os resultados diferem bastante. Então, desconhece-se a quantidade de energia primordial e radioativa que efetivamente resta no núcleo da Terra.

Para detetar a quantidade de combustível que resta, os cientistas utilizam sensores avançados para detetar algumas partículas subatómicas. Estas que são geradas a partir de reações nucleares que ocorrem dentro de estrelas, supernovas, buracos negros e reatores nucleares de origem humana.

Assim sendo, os detetores maciços estão enterrados mais de um quilómetro na crosta terrestre. Apesar de ser um trabalho extremamente difícil, o detetor pode identificar as partículas quando estas colidem com átomos de hidrogénio no interior do aparelho.

Posteriormente à contagem do número de colisões, os cientistas são capazes de determinar o número de átomos de urânio e de tório que permanecem no planeta. Infelizmente, os detetores que existem detetam apenas 16 eventos por ano e tornam o processo demasiado lento. Contudo, os cientistas esperam que o avanço tecnológico venha a alterar esta realidade.

Mostrando a rapidez com que o planeta arrefeceu desde o seu nascimento, podemos estimar quanto tempo este combustível irá durar.

Disse Wiliiam McDonough, professor de geologia da Universidade de Maryland.

Apesar de parecer um cenário preocupante, a verdade é que o processo levaria milhares de milhões de anos. Além disso, o Sol irá provavelmente desaparecer muito antes do núcleo da Terra, em cerca de 5 mil milhões de anos.

