O histórico de lançamento de atualizações da Xiaomi para os Mi A não tem sido famoso. Foram muitas, e até demasiadas, as situações em que estes smartphones se viram com problemas após novas versões do Android ou em simples atualizações.

Não se esperava, mas voltou a acontecer esta situação com a chegada da nova versão do Android 11. Agora, e porque os problemas são graves, a Xiaomi anunciou que vai ajudar os utilizadores afetados pela mais recente situação com os Mi A3.

Os problemas do Mi A3 não param de chegar

Como foi reportado no final da passada semana, estava a chegar uma nova atualização para os Xiaomi Mi A3. Esta trazia para este smartphone o Android 11 e todas as novidades que a Google desenvolveu para o seu sistema durante o ano de 2020.

Assim que esta começou a ser instalada, os problemas começaram a surgir, com os smartphones a bloquear e não arrancarem. Era de tal forma grave que nem as normais medidas de reposição estavam a funcionar e em alguns casos não eram acedidas.

Xiaomi vai reparar gratuitamente estes smartphones

Claro que a atualização foi rapidamente bloqueada e removida de ser acedida pelos utilizadores, para o problema não se propagar ainda mais. Agora, a Xiaomi comunicou que vai reparar gratuitamente estes equipamentos com problemas.

Do que revelou, bastará aos utilizadores deslocarem-se a uma loja ou centro de suporte da Xiaomi. Aqui será feita a reparação do Mi A3 para que retorne ao seu correto funcionamento e para que possa novamente ser usado de forma total e sem problemas.

Atualização do Android 11 vai retornar em breve

Claro que esta pode não ser uma situação simples para a maioria dos utilizadores, uma vez que as lojas da marca não estão disseminadas ainda, pelo menos em Portugal. Assim, muitos utilizadores afetados pelo problema vão continuar bloqueados.

Espera-se que em breve seja retomada a distribuição desta atualização do Android 11, mas sem problemas. Depois de vários anos, a Xiaomi mantém a atualização do Mi A3, que tanto sucesso teve junto dos utilizadores da marca.