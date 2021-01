Lançado em setembro, o Android 11 tem estado a ser atualizado em várias marcas e em muitos equipamentos. Como é normal no Android, este processo demora algum tempo a ser materializado e a chegar a todos os smartphones.

A OnePlus já começou este processo e tem o OxygenOS 11 a ser preparado. Há modelos que já receberam esta versão e agora a marca revelou os seus planos para lançar esta nova versão para mais equipamentos. Saiba se o seu OnePlus vai receber o Android 11.

Android 11 está a chegar a mais smartphones

É sabido que a OnePlus quer trazer o Android 11 para o número máximo de smartphones. A marca tem já o OxygenOS 11 com esta nova versão do Android e está a preparar esta versão para mais equipamentos. Este chegou com o OnePlus 8 e 8T, mas vai ser alargado.

A marca já tinha preparada uma versão para o seu modelo anterior, o OnePlus 7 e 7T, mas acabou por encontrar problemas de encriptação. Estes estão a ser revistos com a Qualcomm e em breve a marca terá uma nova versão para lançar.

OnePlus tem o OxygenOS 11 a ser preparado

Para este modelo, a marca já iniciou testes internos e que esperam comprovar que o problema está ultrapassado. Após estes testes Closed Beta, vão ser retomados os testes públicos para avaliar de forma mais alargada a sua qualidade. No final, será então lançada a versão final do OxygenOS 11.

Segundo revelou, e já na próxima semana, a marca irá trazer para o Nord, a sua mais recente proposta, uma novidade. Será este novo modelo a receber a próxima atualização, ainda que numa Open Beta. A versão final chegará mais tarde, com dados e com a estabilidade pretendida.

Atualização vai chegar a muitos equipamentos

Quanto ao OnePlus 6, 6T, Nord 10 5G e 100, também estes terão certamente acesso ao Android 11 e ao OxygenOS 11. A marca não revelou informações, tendo apenas indicado que em breve irá fornecer informações sobre as atualizações e a forma como será realizada.

Há, no entanto, um último alerta da OnePlus. Todos os smartphones que forem adquiridos através dos operadores vão ter este processo adiado. Este atraso deve-se à necessidade de estes realizarem testes internos e de validarem que não existem problemas.