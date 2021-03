O Clubhouse é a rede social do momento e está a captar a atenção de todos. Com uma forma diferente de interação, esta assenta numa ideia completamente diferente e que parece estar a ser a nova fórmula de sucesso.

Esta é, graças à sua aura de novidade, a nova fórmula sucesso e que todos querem ter. Assim, são já várias as empresas a criar as suas versões próprias. A mais recente parece ser o Facebook, que estará a preparar uma versão própria do Clubhouse para o seu Instagram.

Mais um clone que o Facebook prepara para o Instagram

Apesar de ter algumas das suas redes sociais com muitas ideias novas e revolucionárias, o Facebook tem um historial grande de criação de clones. Estes são interpretações próprias do que a concorrência cria, mudando pormenores e ajustando-as às suas propostas.

Assim, e do que começou a ser visto, o Facebook está a preparar a sua versão do Clubhouse. Esta estará dentro de uma das maiores apostas da rede social, o Instagram. Este tem sido o palco de algumas destas novidades e reinterpretações, para assim dar maior visibilidade a esta rede.

Clubhouse vai ser uma inspiração para conversa

O que foi descoberto no código da app do Instagram é a presença, ainda discreta e inicial, de salas de conversa áudio. Estas precisam de alterações de código para ser chamadas. A ideia deverá ser dar a algumas figuras o acesso a estas salas de conversa, da mesma forma que o Clubhouse tem hoje.

Para além desta novidade, ainda muito imatura, o Instagram deverá receber em breve outra novidade, agora focada na segurança. Mais uma vez foi descoberta no código evidências do que está a ser preparado para muito breve e desta vez para todos os utilizadores.

Há ainda mais novidades para esta rede social

Falamos da criptografia de ponta-a-ponta para conversas no Direct. O propósito desta mudança é garantir que a segurança está ativa e presente para esta nova forma de comunicar no Instagram. O Facebook quer garantir, de base, o máximo de privacidade na troca de mensagens no Instagram.

É ainda, naturalmente, muito cedo para saber como e quando estas novidades vão estar disponíveis para os utilizadores. Dada a visibilidade que o Clubhouse tem neste momento, é certo que a prioridade será grande e o Instagram deve ter novas opções muito em breve para os utilizadores testarem.