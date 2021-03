E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo drone DJI FPV, do Huawei P Smart 2021 no campo da fotografia, do lançamento do Redmi Note 10, analisámos os Samsung Galaxy Buds Pro, e muito mais.

Sabemos que a OnePlus está a preparar a apresentação dos novos smartphones. O OnePlus 9 chegará já este mês, acompanhado de uma versão Pro e de uma possível versão R, além de um relógio inteligente.

Os rumores apontavam meados de março como uma possibilidade para o evento de lançamento e agora o CEO da empresa utilizou as suas redes sociais para reforçar a informação.

A escolha de um smartphone mais robusto está intimamente ligada com as atividades laborais ou mesmo de lazer dos utilizadores. Os trabalhos sujos ou os praticantes de desportos radicais tendem a necessitar de um smartphone capaz de suportar estas condições mais adversas. A Blackview tem agora uma nova proposta de entrada de gama.

Conheça o Blackview BV6600, disponível por cerca de 100 €.

Um meteoro iluminou o céu do Reino Unido e o olhar de mais de 120 pessoas que relataram ter visto uma “bola de fogo” tão brilhante quanto fogo de artifício. De tal forma que o objeto parece ter sido visível, no domingo, em todo o Reino Unido.

O fenómeno foi descrito como impressionante por aqueles que tiveram a sorte de o apanhar.

A DJI está na vanguarda dos drones para gravação de vídeo, com proposta destinadas ao utilizador doméstico, mas também destinadas ao mercado profissional. Já se especulava que poderia estar para chegar um drone FPV e eis que a marca anuncia o DJI FPV.

Este drone, um misto entre um drone cinematográfico e de corrida, vem então disponível com óculos FPV para que a pessoa possa ver as cenas captadas como se estivesse a voar com o drone. Grava a 4K a 60fps na sua resolução máxima e o combo completo está disponível por 1399 €.

Se a Huawei domina no campo dos smartphones topos de gama, não deixa de ter uma presença forte na gama média. Os conhecidos e provados P Smart conseguem cativar muitos utilizadores, com especificações honestas e capazes de lhes dar aquilo que pretendem.

Com o modelo 2021 a marca voltou a mostrar que sabe evoluir os seus equipamentos e torná-los ainda melhores. Assim, temos agora o Huawei P Smart 2021, capaz de marcar uma posição forte contra a concorrência. Vamos conhecer este smartphone e o que promete.

Se há recurso que tomamos por garantido é o oxigénio, porque, na realidade, não temos memória de algum dia ter sido posto em causa. Contudo, no início da história e da vida da Terra, os níveis de oxigénio eram muito baixos.

Como um ciclo, daqui a mil milhões de anos, é possível que esses níveis voltem a baixar a ponto de extinguir a maioria da vida na Terra.

É caso para dizer que à terceira é de vez… mas ainda não foi perfeito! A SpaceX conseguiu aterrar com êxito a sua nave Starship, mas esta acabou por explodir alguns minutos a seguir. No entanto, fica para já o registo do mais recente protótipo da Starship, o SN10, ter conseguido realizar com sucesso o teste de alta altitude.

Vejam os vídeos.

O Realme GT 5G era já aguardado para o mercado dos smartphones de topo e eis que acaba de ser apresentado. A empresa chinesa dei assim a conhecer o seu primeiro topo de gama do ano, equipado com o mais poderoso dos processadores da atualidade no universo Android, o Snapdragon 888.

Venha descobrir todos os pormenores deste novo Realme GT 5G.

É oficial! A tão aguardada placa gráfica Radeon RX 6700 XT foi finalmente apresentada pela AMD. Tal como esperado, o anúncio aconteceu num evento agendado para esta quarta-feira.

A nova gráfica traz consigo a tecnologia RDNA 2 e foi projetada sobretudo para jogos, oferecendo uma resolução QuadHD e 12 GB de memória GDDR6. Para além disso, a fabricante garante ainda que esta é a GPU ideal para jogos a 1440p. O preço está tabelado em 479 dólares, mas vamos conhecer melhor o novo chip da AMD.

Foi há poucos minutos, em mais um evento online, que a Xiaomi deu a conhecer em pormenor a sua linha de smartphones Redmi Note 10. Finalmente, e depois das exigências dos consumidores, eis que a empresa chinesa trouxe a tecnologia AMOLED aos ecrãs destes modelos, que também contam com uma taxa de atualização de 120Hz.

Mas é claro… há muito mais para descobrir.

A linha Red Magic da Nubia é, sem dúvida, uma referência no segmento dos smartphones gaming. E agora há mais novidades com o anúncio dos modelos Red Magic 6 e 6 Pro.

Os modelos oferecem um impressionante ecrã com uma taxa de atualização de 165Hz. Mas a variante Pro traz suporte a carregamento rápido de 120 W que carrega metade da bateria em apenas 5 minutos.

O MagSafe, tal como apareceu na Apple originalmente, era uma ideia excelente. Em vez de haver um encaixe entre a porta de carregamento e a ficha, havia sim um contacto magnético que prendia a ficha ao dispositivo. A Apple há uns anos deixou de usar o MagSafe nos Macbooks e passou a utilizar essa terminologia no acessório lançado aquando do iPhone 12. Apesar disso, a empresa poderá não ter abandonado o conceito original da tecnologia. Uma nova patente abre uma possibilidade nunca explorada.

A Apple registou uma nova tecnologia que poderá substituir no iPhone a tradicional porta Lightning.

Os Galaxy Buds fazem parte da linha de earbuds da Samsung que no ano passado recebeu o modelo Galaxy Buds Live. Apesar da sua capacidade de reprodução de som de elevada qualidade, o seu design deitava por terra a melhor das funcionalidades, o cancelamento ativo de ruído. Agora, com a linha de smartphones Galaxy S21 foram também apresentados os Galaxy Buds Pro.

Confortáveis de usar por longas horas, excelente qualidade de som e um verdadeiro cancelamento ativo de ruído são apenas algumas das suas vantagens. Mas conheça todos os seus pormenores.

Baseado num universo bastante rico e complexo, que inclusive dá origem a um jogo de tabuleiros, a Cyanide Studios lançou no início do mês, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui), Earthblood coloca o jogador na pele de um herói improvável: um Lobisomem.

E o Pplware já experimentou.