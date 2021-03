Análise aos earbuds Samsung Galaxy Buds Pro – a exigida evolução

Os Galaxy Buds fazem parte da linha de earbuds da Samsung que no ano passado recebeu o modelo Galaxy Buds Live. Apesar da sua capacidade de reprodução de som de elevada qualidade, o seu design deitava por terra a melhor das funcionalidades, o cancelamento ativo de ruído. Agora, com a linha de smartphones Galaxy S21 foram também apresentados os Galaxy Buds Pro.

Confortáveis de usar por longas horas, excelente qualidade de som e um verdadeiro cancelamento ativo de ruído são apenas algumas das suas vantagens. Mas conheça todos os seus pormenores.

Ter hoje uns auriculares sem fios significa maior liberdade de movimentos. Quem é que nunca foi correr a ouvir música e nem sabia bem onde colocar o smartphone e por onde passar os fios? Estar em casa a ouvir um podcast e poderes andar de uma divisão para a outra sem ter sequer que saber onde está o telefone é outra das grandes vantagens.

Além disso, ao longo dos últimos anos, as tecnologias de transmissão de som estão tão evoluídas que quase não existe desfasamento entre o que está a ser reproduzido e o que está a ser ouvido, sendo, portanto, uma excelente opção para assistir a filmes e séries ou um vídeo qualquer no YouTube.

As fabricantes de smartphones têm-nos brindado com as suas soluções dentro do segmento dos earbuds. O que acaba por ser uma evolução natural, considerando que são cada vez mais aquelas que abdicam da ligação de 3,5 mm para auscultadores com fios e equipam os smartphones com tecnologia Bluetooth de última geração.

Galaxy Buds Pro – a nova proposta da Samsung

Depois do lançamento dos Galaxy Buds Live, a Samsung apostou nos Buds Pro, que apesar de terem um design melhorado, mantêm a essência dos primeiros Galaxy Buds lançados pela marca.

Os Buds Live foram lançados com um design em forma de feijão e eram caracterizados pela própria Samsung como “ergonómicos” e “feitos para os seus ouvidos”. No entanto, o seu formato tão específico coloca em causa a sua melhor característica, o cancelamento ativo de ruído.

Os Buds Pro vêm dar o passo mais além. Este novo modelo apresenta-se com um formato mais típico associado aos earbuds, com aquela borracha que encaixa na entrada do canal auditivo. Esta ergonomia é perfeita para tirar partido do cancelamento ativo de ruído, uma vez que a entrada de som é completamente vedada.

Este design pode ser encontrado em três cores diferentes, com o preto clássico, o lilás e o prata. Têm um acabamento brilhante no topo e fosco por baixo. As borrachas de encaixe no ouvido são disponibilizadas em três tamanhos para que possa adaptar melhor o auricular ao seu ouvido.

Ainda nesta questão de design, há que referir que também são à prova de água, com certificado IPX7, o que permite utilizá-los durante uma corrida num dia de chuva sem qualquer problema.

O que têm por dentro?

Os earbuds da Samsung incluem desde logo uma entrada de ar para reduzir a oclusão para oferecer um som mais envolvente. Os altifalantes integram um woofer de 11 mm para os graves e tweeter de 6,5 mm com baixa distorção para agudos suaves e um som mais equilibrado.

Em termos de microfones, oferece um conjunto de microfones duplos, um microfone de alto SNR e ainda um outro microfone interno. Há ainda depois uma unidade de captação de voz e o microfone é revestido por uma malha para minimizar o ruído de vento.

Os auriculares vêm ainda equipados com Bluetooth 5.0, sendo assim compatíveis com dispositivos Android nas versões 7 ou superior. Há ainda a indicação de que os modelos Android terão que ter mais de 1,5 GB. Têm integração com a Bixby caso estejam emparelhados com dispositivos Samsung.

Relativamente a dispositivos iOS, os Buds Pro podem ser utilizados, como um qualquer dispositivo de áudio Bluetooth, contudo, não poderão ser utilizados os controlos de cancelamento ativo de ruído, por exemplo.

Integram sensores como acelerómetro, giroscópio, proximidade, toque e VPU. A sua dimensão é de 20,5 x 19,5 x 20,8 mm e pesam apenas 6,3g cada. A caixa de transporte e carregamento, também é super compacta com 27,8 x 50,0 x 50,2 mm e pesa 44,9g.

Carregamento, autonomia e caixa

Cada auscultador integra uma bateria de 61 mAh, o que se traduz numa utilização média de 5 horas com uma utilização combinada entre reprodução de música e chamadas, com cancelamento de ruído ativado. Em horas de conversação essa autonomia desce ligeiramente para as 4 horas. Caso o ANC não seja ligado então esta autonomia pode subir, ligeiramente.

A caixa de carregamento, serve também de powerbank, podendo carregar os auscultadores sem necessidade de ligação ao carregador, proporcionando assim até no máximo 28 horas de utilização.

É evidente que a autonomia vai depender muito do tipo de utilização, mas com segurança, aponto as 5 horas como tempo médio.

A caixa de carregamento e transporte é um pequeno paralelepípedo, com os cantos e arestas arredondadas. Tem um LED frontal de indicação do nível de bateria da caixa e, na traseira, tem uma porta USB Tipo-C. De referir ainda, que este produto pode ser carregado sem fios, num qualquer carregador compatível, ou mesmo com um smartphone que tenha carregamento inverso disponível, sem que seja obrigatoriamente um modelo Samsung.

Por dentro também existe uma posição correta de encaixe de cada um dos auscultadores e um LED que indica se estão a carregar ou se têm a bateria totalmente carregada.

Samsung Galaxy Buds Pro com cancelamento ativo de ruído

Depois do lançamento dos Galaxy Buds Live como os primeiros earbuds da marca com cancelamento ativo de ruído (ANC), os Buds Pro não podia, deixar essa funcionalidade de lado e claro, está aprimorada. Nesta comparação concreta só o facto de funcionar é já uma vantagem, visto que nos Live, dado o seu design, a entrada de som não era bloqueada, impossibilitando a ação do ANC. Mas há mais…

Segundo indicação da Samsung, o cancelamento ativo de ruído nos Galaxy Buds Pro filtra até 99% do ruído de fundo. Além disso, os microfones internos e externos monitorizam o ruído em tempo real. Assim, o utilizador pode escolher se quer um nível de ANC alto ou baixo, dependendo do ambiente onde se encontra…

Agora que só estou mesmo por casa, estar a trabalhar a ouvir música e estar outra pessoa aqui mesmo ao lado a ver TV passam a ser tarefas compatíveis, mantendo a concentração no trabalho. Outro exemplo é quando estou a cozinhar. Nesse momento gosto de ouvir as notícias ou algum podcast e com um bom ANC o barulho do exaustor é completamente eliminado.

Mas então e se alguém chega para falar qualquer coisa?

Se se quiser manter alerta, mesmo com o ANC, na app é possível ativar aquilo que é deteção de voz. Assim, sempre que alguém chega e começa a falar, o ANC é desativado permitindo ouvir perfeitamente as pessoas à sua volta.

Por outro lado, existe a opção de Som ambiente, com ela o utilizador passa a ouvir os sons à sua volta maximizados pela captação através dos microfones. Confesso que esta opção não me agradou muito, mas para quem tem dificuldades auditivas pode ser uma ajuda.

Controlos por toque e a aplicação

Existe uma série de controlos que podem ser feitos por toque. Com um toque simples é possível parar e iniciar a reprodução de multimédia. Um toque duplo permite passar para a faixa seguinte ou atender e terminar chamadas. Já três toques passam para a faixa anterior.

Há ainda o toque longo que permite recusar uma chamada e criar uma ação definida pelo utilizador como mudar os controlos de ruído, ativar comandos de voz, ou aumentar e diminuir o volume. Estas ações devem ser escolhidas na app.

Por falar em aplicação, aqui o utilizador tem vários controlos de ajuste, nomeadamente, um equalizador básico que permite alterar entre modos pré-definidos.

De notar que o teste foi feito maioritariamente num smartphone Android sem ser Samsung. Este facto limita, por exemplo, a funcionalidade de Áudio 360 e Dolby Head Tracking que cria um som ainda mais envolvente, mas que apenas pode ser utilizado em dispositivos móveis com Android One UI versão 3.1 ou posterior.

O Som dos Samsung Galaxy Buds Pro

Comparando com os Buds Live, o Buds Pro receberam uma melhoria significativa em termos de qualidade de reprodução de som. Temos graves mais envolventes e os agudos já não são estridentes. No entanto, se compararmos com os Apple AirPods Pro, pode dizer-se que os da Apple oferecem um som mais limpo. Não estou com isto a dizer que os da Apple são melhores que estes, têm as suas vantagens e desvantagens.

A assistir a vídeos não existe lag, contudo, por vezes poderá haver uma ligeira dessincronização de som recebido com a imagem que é corrigido ao desativar e voltar a ativar o Bluetooth ou então desligar o vídeo e voltar a ligar.

Em chamadas, o som é prefeito e o facto de ter os dois auriculares colocados não faz com que andemos a gritar para que nos ouçamos. Em ambientes com barulho a voz é captada de forma límpida e o ruído acaba por ser abafado.

Veredicto

De uma forma geral, a Samsung criou uns earbuds de grande qualidade. Qualidade de som, de captação de voz, de cancelamento de ruído, autonomia e conforto.

Há, no entanto, que referir que os auriculares podem ter a tendência para escorregar, é preciso experimentar bem as borrachas e perceber quais as que se adaptam melhor à sua fisionomia.

O facto de ter algumas funcionalidades limitadas aos modelos Samsung com One UI 3.1 ou superior acaba por ser uma desvantagem para utilizadores que tenham smartphones de marcas diferentes, ou mesmo modelos Samsung sem a referida versão da One UI.

Os Samsung Galaxy Buds Pro têm um preço de venda de 239,90 €, contudo, podem ser encontrados por menos de 200 €, um preço bastante justo face à qualidade que oferecem.