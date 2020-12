Werewolf: The Apocalypse – Earthblood é um RPG de ação que está em desenvolvimento pela Cyanide e que aborda a temática dos lobisomens.

Já há algum tempo que não se via chegar um novo jogo sobre os licantropos. Venham ver um novo trailer de jogabilidade do jogo.

A Cyanide revelou recentemente um trailer de jogabilidade para o seu próximo jogo, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Com títulos como Call of Cthulhu, Blood Bowl, Tour de France no seu curriculum, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood corresponde a uma das primeiras incursões da Cyanide neste tipo de jogos.

O jogo, é um RPG baseado num jogo de tabuleiro mais antigo com o nome Werewolf: The Apocalypse.

Na versão original do jogo, os Lobisomens (também chamados de Garou) não são bestas ou monstros como muitas vezes vemos noutros jogos, filmes e livros. Em Werewolf: The Apocalypse, os Garou são guerreiros e defensores da natureza e de todos os seres vivos. Lutam, acima de tudo, contra a influência dos Wyrm, espíritos da destruição e caos.

No jogo o “ator principal” Cahal, é um lobisomem do clã Fianna (existem muitos clãs de lobisomens) com motivações ecológicas e que tem na sua força e agilidade, as principais armas para lutar contra uma mega-corporação do setor energético com objetivos obscuros, chamada de Endron.

Sem qualquer respeito pela Natureza a Endron explora o gás e petróleo sem quaisquer escrúpulos, o que está a afetar a vida da humanidade e dos Garou (lobisomens). Cahal vai lutar contra isso para o bem de todos e do planeta inclusive.

Humano, Lobo ou Lobisomem

No decorrer do jogo, Cahal vai alterar entre a sua aparência humana e de lobisomem. Enquanto Humano, poderá utilizar as suas capacidades humanas para promover interações sociais, hackear computadores, usar uma besta para matar à distância e proceder a eliminações furtivas.

Como Lobo, Cahal transforma-se numa arma muito mais agressiva e com uma jogabilidade distinta. Nessa forma pode contar com a agilidade e velocidade do lobo que há nele, além de conseguir passar por espaços mais apertados, nos quais um humano não conseguiria passar.

Por fim, existe ainda uma forma que Cahal poderá assumir: Lobisomem. Esta é aquela visão mais tradicional. Trata-se de uma forma brutal com força e poder assombroso, capazes de eliminar vários inimigos em simultâneo e de causar grande destruição. Trata-se da arma perfeita, quanto a furtividade falha e temos de usar a força bruta.

A Cyanide revelou que pretendeu assegurar-se que o combate seria brutal e de reflexos rápidos pelo que podemos esperar um sistema de combate frenético e poderoso.

No entanto, os Lobisomens também se caracterizam por ter uma grande paciência, pelo que muitas vezes o modo furtivo será o mais aconselhável. Isto, pois, cada morte aumenta uma barra de Rage (Raiva em português) que, quando amealhada em quantidade suficiente, permite lançar ataques especiais.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood chega a 4 de fevereiro do próximo ano para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.