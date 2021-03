Apple tem nova patente de ficha magnética que poderá substituir a porta Lightning no iPhone

O MagSafe, tal como apareceu na Apple originalmente, era uma ideia excelente. Em vez de haver um encaixe entre a porta de carregamento e a ficha, havia sim um contacto magnético que prendia a ficha ao dispositivo. A Apple há uns anos deixou de usar o MagSafe nos Macbooks e passou a utilizar essa terminologia no acessório lançado aquando do iPhone 12. Apesar disso, a empresa poderá não ter abandonado o conceito original da tecnologia. Uma nova patente abre uma possibilidade nunca explorada.

A Apple registou uma nova tecnologia que poderá substituir no iPhone a tradicional porta Lightning.

Nos primórdios do MagSafe…

A tecnologia MagSafe não é mais que uma ficha de energia elétrica da Apple introduzida em conjunto com o MacBook Pro em 10 de janeiro de 2006. O MagSafe é ligado através de magnetismo.

Assim, se, por exemplo, alguém tropeçasse no fio de alimentação, facilmente o cabo saía do Mac sem causar qualquer problema. Ao puxar, simplesmente era desconectado não danificando o computador.

Posteriormente, a empresa de Cupertino, no ano 2020, lançou esta tecnologia, mas num conceito “carregamento sem fios” para o iPhone. Apesar disso, foram muitos os rumores que já vaticinaram o próximo passo da marca nesta campo. Segundo o que se “previu” num futuro, a Apple poderá usar o MagSafe com mais poder de carregamento e remover de vez a porta Lightning.

Só que não…

O US Patent & Trademark Office concedeu esta semana uma patente à Apple para um novo conector magnético capaz de transmitir energia ao iPhone. Assim, esta patente poderá atirar por terra os tais rumores que falamos anteriormente.

Conforme relatado pela Patently Apple, a patente mostra um novo tipo de ficha que pode ser comparado ao Smart Connector do iPad e até mesmo ao MagSafe de MacBooks mais antigos. Com base nas ilustrações, este conector substituiria a porta Lightning como uma nova forma de recarregar o iPhone.

A patente recém-concedida à Apple cobre a sua invenção relativa a um conector para um dispositivo acessório capaz de trocar energia e dados com um dispositivo eletrónico. Em particular, a ficha inclui contactos rebaixados que são acionados magneticamente por ímanes associados aos contactos do dispositivo eletrónico.

A patente indica que o novo conector foi projetado para aumentar a resistência à água do iPhone, já que é inteiramente construído com ímanes. Embora pareça improvável que a Apple crie outro conector para os seus dispositivos, isso revela que a empresa realmente está a estudar a possibilidade de substituir ou remover a porta Lightning do iPhone.

E como será esta porta no iPhone 13?

No ano passado, a Apple lançou o MagSafe para iPhone – um novo conector magnético baseado na norma Qi que pode ser ligado à parte de trás do telefone para o carregar. Embora o iPhone 12 ainda tenha uma porta Lightning, os rumores sugerem que modelos futuros podem deixar de ter esta porta “física”. Assim, os utilizadores teriam a MagSafe como a única alternativa para carregar o iPhone.

A juntar aos rumores passados, esta semana, o analista confiável Ming-Chi Kuo disse que a Apple manterá a versão Lightning durante um ano, isto é, nos modelos do iPhone 13. Então, quer isso dizer que a empresa de Cupertino poderá até pensar ter um iPhone sem qualquer porta, mas não será para já.

Apesar disso, a Apple já removeu a porta jack 3,5 mm, removeu o botão mecânico Home dos iPhones, equipou os dispositivos com gestos para gerir as funcionalidades, disponibilizou carregamento sem fios, transferência de dados por WiFi… o que falta para deixar de ter portas?

Deixamos a seguir um trabalho muito interessante sobre o MagSafe. Além do compêndio histórico há um esmiuçar da tecnologia para que se perceba um provável futuro magnético para os dispositivos.