Xiaomi apresenta nova linha Redmi Note 10 com ecrã Super AMOLED a 120Hz

Foi há poucos minutos, em mais um evento online, que a Xiaomi deu a conhecer em pormenor a sua linha de smartphones Redmi Note 10. Finalmente, e depois das exigências dos consumidores, eis que a empresa chinesa trouxe a tecnologia AMOLED aos ecrãs destes modelos, que também contam com uma taxa de atualização de 120Hz.

Mas é claro… há muito mais para descobrir.

A nova série Redmi Note 10

A Xiaomi acabou de dar a conhecer a nova linha de smartphones Redmi, onde se destaca, claro, o Redmi Note 10 Pro.

O modelo Pro tem um processador mais poderoso, o Snapdragon 732G e uma GPU Adreno 618. Neste caso, a Xiaomi oferece três modelos, sendo dois com 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. O outro é de 8 GB + 128 GB. Todos com possibilidade de expansão até 512 GB.

O ecrã é de 6,67″ com tecnologia Super AMOLED e então uma taxa de atualização de 120 Hz. A bateria é de 5020 mAh com carregamento rápido a 33W.

Tal como já era esperado, o modelo Pro chega com uma câmara de 108 MP (ISOCELL HM2). Há depois uma câmara ultra grande angular de 8 MP, uma de 5MP super macro com zoom 2X e uma última de profundidade de 2 MP. A câmara frontal é de 16 MP.

Tem certificado IP53 e oferece jack de áudio de 3,5mm e sensor de infravermelhos. O sensor de impressões digitais está colocado na lateral e tem altifalantes para reprodução de som em stereo.

Aqui contamos com disponibilidade nas cores Dark Night, Glacial Blue e Vintage Bronze (preto, azul e bronze).

Este modelo pode ser encontrado em armazém europeu a partir de 249 €.

Redmi Note 10 Pro

E o que preparou a Xiaomi para o modelo base?

O Redmi Note 10 apresenta-se então com um ecrã de 6,49″ com tecnologia AMOLED com taxa de atualização de 60Hz. Os 120Hz são exclusivos da versão Pro.

O processador que o equipa é o Snapdragon 678 e está disponível nas versões de 4 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB, como possibilidade de expansão de armazenamento até 512 GB.

A câmara principal é de 48 MP, um sensor Sony IMX582. Além disso, conta com uma câmara ultra-grande angular de 8 MP e com uma câmara macro de 2 MP. A câmara frontal é de 13 MP e surge num punch-hole mesmo ao centro em cima no ecrã.

Também inclui altifalantes duplos e entrada de 3,5mm para auscultadores com fios e é à prova de salpicos de água com certificado IP53.

A bateria é de 5000 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 33W. Por fim, traz Android 11 alterado pela MIUI 12, tal como o modelo anterior.

Está disponível nas cores Shadow Black, Frost White e Aqua Green (ou seja, preto, branco e verde). Também em armazém europeu pode ser encontrado a partir de 179 €, sendo que se encontram ainda em fase de pré-venda.

Redmi Note 10

Além disso, houve ainda espaço para lançar uma versão que partilha da maioria das especificações do Redmi Note 10 que é o Note 10S. Este modelo tem um processador da MediaTek, o Helio G95 e uma câmara de 64 MP, sendo estas as principais diferenças.

O Redmi Note 10 Pro terá também uma versão 5G, algo que já havia sido referido em vários rumores. Para tal, será equipado com o processador Dimensity 700 da Mediatek. Contará com um ecrã FullHD+ com uma taxa de atualização de 90Hz e uma câmara principal de 48 MP. Neste caso, a bateria de 5000 mAh terá carregamento rápido a 18W.

Em resumo… estes foram os lançamentos de hoje:

Assista ao evento: