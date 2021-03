Com o SoC M1 a Apple trilhou um caminho para a sua independência no campo dos processadores. Tem assim mais um componente seu e que controla de forma completa, desde o desenho até à produção e montagem nos novos Mac.

Para ajudar na transição, a Apple criou a Rosetta 2, que permite usar as apps mais antigas, convertendo-as. O problema é que agora a Apple estará a preparar-se para remover este elemento e sem uma qualquer justificação. Com a mudança, podem ter de deixar de usar apps mais antigas.

O fim da Rosetta 2 no macOS?

A mudança que agora foi descoberta chegará aos utilizadores com o macOS 11.3. Esta atualização está agora em testes para que seja lançada na sua forma definitiva muito em breve. As novidades não são muitas, mas há uma especial e que pode limitar o macOS no futuro.

No meio de muitas indicações, parecem estar strings que mostram uma mudança grande para breve. A Apple estará a preparar-se para remover a Rosetta 2 e assim limitar a utilização de apps que não tinham sido alteradas para correr nativamente nos novos Mac com SoC M1.

Apple não comentou razão da mudança

Não existe uma razão declarada para esta alteração que estará a caminho, mas muitos apontam uma possível razão. A Apple irá remover a Roseta 2 por razões legais e para evitar problemas legais. A informação no macOS é ainda escassa neste momento.

O mais curioso é que esta alteração não parece ser global. No código do macOS 11.3 existem referências claras a que esta mudança será feita apenas em alguns mercados onde a Apple vende os seus computadores. Não existe ainda uma lista dos países onde os utilizadores vão ser afetados.

Essencial para os Mac com SoC M1

Sendo um elemento que traduz as apps x86 para a nova arquitetura ARM, a Rosetta 2 é essencial. Permite que estas apps estejam disponíveis para os utilizadores e assim conseguindo suprir as necessidades e tratar das suas necessidades.

É ainda uma informação recente e como tal a Apple ainda não comentou esta mudança. Não se sabe também em que nova versão do macOS esta alteração chegará. Não é algo positivo para os novos Mac com SoC M1, para o macOS e em especial para os utilizadores que assim ficam sem muitas apps que podem ser consideradas essenciais.