Oukitel lança promoção dos seus mais populares smartphones robustos

Os smartphones Oukitel WP22, WP21 e WP19, são três dos mais populares modelos robustos da fabricante. Cada um destaca-se no segmento de forma diferente e se está à procura de um rugged phone esta poderá ser a oportunidade para te um à sua medida. Venha conhecer os três modelos em promoção.

Os rugged phones Oukitel WP22, WP21 e WP19

Especificações Oukitel WP22 Oukitel WP21 Oukitel WP19 Ecrã 6.58”; FHD+ 6.78”; FHD+; 90Hz 6.78”; FHD+ Certificações IP68, IP69K e MIL-STD-810H IP68, IP69K e MIL-STD-810H IP68, IP69K e MIL-STD-810H Processador MediaTek Helio P90 MediaTek 6789 -next-G MediaTek Helio G95 4G RAM + ROM 8GB + 256GB 12GB + 256GB 8GB + 256GB Bateria 10000mAh 9800mAh (66W) 21000mAh (33W) Câmara frontal 16 MP 20 MP 20 MP Câmara traseira 48 MP + 20 MP (visão noturna) + 2 MP (macro) 64 MP + 20 MP (visão noturna) + 2 MP (macro) 64 MP + 20 MP (visão noturna) + 2 MP (macro) Conectividade Bluetooth 5.0; Wi-Fi ac; GPS; NFC Bluetooth 5.2; Wi-Fi ac; GPS; NFC Bluetooth 5.1; Wi-Fi ac; GPS; NFC Segurança Impressão digital + Face ID Impressão digital + Face ID Impressão digital + Face ID Sistema operativo Android 13 Android 12 Android 12 Dimensões 174.6 x 83.5 x 19 mm 177.3 x 84.3 x 18.4 mm 178,1 x 84 x 27 mm Peso 399g 398g 570g Preço 217,53€ 294,71€ 299,39€

Pormenores únicos de cada um dos smartphones

O rugged smartphone Oukitel WP22 destaca-se pelo seu grande altifalante com driver de 36mm, e uma reprodução de som com potência de 4W que pode ir até aos 125 dB, sendo que a faixa mais comum de potência sonora dos smartphones atualmente é de 0,5-2W. Este altifalante tem uma gama de frequência de 100-400Hz, conseguindo "graves profundos e médios nítidos", refere o fabricante.

Este altifalante, além de ser excelente para reprodução de música, terá sido também criado a pensar nos utilizadores que estão a trabalhar em locais com muito barulho, para que as notificações e toques de chamadas sejam ouvidos com maior clareza.

A bateria é outro dos pormenores que difere de smartphone para smartphone, sendo que o WP22 tem uma bateria com capacidade de 10000 mAh, um valor comum no segmento e que tem como objetivo suportar vários dias de utilização longe de uma fonte de energia, ou mesmo alimentar outros dispositivos. A bateria carrega a 18W, segundo indicação do fabricante.

O Oukitel WP21 é talvez a opção mais elegante, sem perder nenhuma das características que garante a sua robustez, como os certificados de resistente a água, poeiras e embates, com as certificações de laboratório IP68, IP69K e a MIL-STD-810H. Toda a estrutura é em plástico, borracha e metal, que fazem com que as quedas não sejam fatais.

O ecrã tem 6,78" com resolução 2460 x 1080 píxeis (FullHD+) e uma taxa de atualização máxima de 120Hz. Esta é uma vantagem no segmento. Além do ecrã principal, na traseira existe ainda um pequeno ecrã circular, que permite ao utilizador, por exemplo, colocar um mostrador de relógio analógico ou digital, usar como bússola, controlar multimédia, usar como auxiliar para captar selfies com a câmara traseira ou receber notificações e até atender chamadas.

Relativamente ao Oukitel WP19 o seu grande destaque vai para a bateria. Tem uma capacidade de 21000 mAh que, de acordo com os resultados disponibilizados, é garantido que o smartphone consegue atingir 36 horas de reprodução de vídeo, 123 horas de reprodução de música, 122 horas de chamadas e 2252 horas em standby.

Quanto ao carregamento, em apenas 3 horas conseguirá carregar 80% da bateria, graças ao carregamento rápido de 33W. Parece muito tempo para 80% de carga, mas a verdade é que a capacidade é realmente grande.

Preço e disponibilidade

OUKITEL WP22

O smartphone Oukitel WP22 está atualmente em promoção, e pode ser adquirido na loja oficial do AliExpress por apenas 217,53€ (IVA incluído), com portes gratuitos. Alternativamente, pode adquiri-lo na loja oficial Oukitel, com envio a partir de armazém europeu, por 245€ (IVA incluído) com portes gratuitos utilizando o código de desconto 10%OFF.

Oukitel WP22

OUKITEL WP21

O smartphone Oukitel WP21 está atualmente em promoção, e pode ser adquirido na loja oficial do AliExpress por apenas 294,71€ (IVA incluído), com portes gratuitos. Alternativamente, pode adquiri-lo na loja oficial Oukitel, com envio a partir de armazém europeu, por 336,40€ (IVA incluído) com portes gratuitos utilizando o código de desconto 10%OFF.

Oukitel WP21

OUKITEL WP19

Finalmente, o rugged phone Oukitel WP19 está atualmente em promoção e pode ser adquirido na loja oficial do AliExpress por apenas 299,39€ (IVA incluído), com portes gratuitos. Alternativamente, pode adquiri-lo na loja oficial Oukitel, com envio gratuito a partir de armazém europeu, por 344,55€ (IVA incluído) com portes gratuitos utilizando o código de desconto 10%OFF.

Oukitel WP19