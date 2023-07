Andam novamente a esvaziar pneus em Portugal! Saiba qual a razão…

Tal como alertamos em junho, o grupo de ativismo climático "Tyre Extinguishers", anda a esvaziar pneus em Portugal. De acordo com as informações mais recentes, cerca de 100 automóveis SUV ficaram com os pneus vazios na noite de 11 julho.

Nas redes sociais têm circulado mensagens que relevam que há pneus de carros, especialmente SUV, esvaziados. No site do grupo ativista, pode ler-se que “Somos pessoas de todas as esferas da vida com um único objetivo: impedir que veículos 4×4 enormes e poluentes sejam usados em áreas urbanas em todo o mundo. Estamos a lutar contra as mudanças climáticas, a poluição do ar e condutores inseguros”.

Na noite de dia 11 de julho, um grupo ligado à rede internacional "The Tyre Extinguishers", voltou a esvaziar pneus de automóveis SUV em Lisboa, tendo afetado cerca de 100 veículos.

Segundo revela o próprio grupo...

Esta foi a terceira ação levada a cabo em Lisboa associada a esta rede, e voltou a atingir deliberadamente zonas ricas da cidade

O movimento diz ainda que "tem como objetivo tornar impossível andar de SUV nas cidades" e diz que em algumas cidades europeias, como Paris, vai ser implementada uma taxa adicional sob o estacionamento de SUV.