TikTok está alegadamente a dividir o seu código-fonte para criar um algoritmo distinto nos EUA

Com o objetivo de ilustrar a autonomia da sua empresa-mãe, o TikTok está alegadamente a separar o seu código-fonte para criar um algoritmo distinto para a sua plataforma nos EUA. Estas discussões sugerem a separação do TikTok dos recursos de engenharia da ByteDance.

Alegada divisão do código-fonte da plataforma

Apesar de o TikTok ter negado um relatório que sugeria a replicação do seu algoritmo de recomendação para os seus 170 milhões de utilizadores norte-americanos para operação autónoma da sua empresa-mãe, a ByteDance, a Reuters informou o contrário.

Desde o ano passado, fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que estão a ser desenvolvidos esforços para criar uma versão autónoma do algoritmo de recomendação do TikTok, separada do Douyin, a variante chinesa do Tiktok.

As fontes observaram que a conclusão deste projeto, que deverá durar mais de um ano, visa mostrar aos legisladores a independência das operações da plataforma nos EUA em relação à sua empresa-mãe sediada em Pequim.

Os informadores observaram que as discussões sobre o projeto ocorreram durante reuniões de toda a empresa e através da plataforma de mensagens interna do TikTok, a Lark. Disseram também que a separação do código-fonte desligaria o TikTok dos importantes recursos de engenharia disponíveis através da sua empresa-mãe.

TikTok não ficou calado

Em resposta, o TikTok tweetou que o artigo da Reuters publicado ontem contém informações enganosas e factualmente incorretas. O porta-voz do TikTok, Michael Hughes, abordou as preocupações relacionadas com os esforços da plataforma para salvaguardar a autenticidade.

Hughes observou que estas iniciativas não estavam relacionadas com qualquer potencial desinvestimento e negou categoricamente as afirmações relativas à divisão do código da aplicação. E afirmou que a alegação era completamente falsa.

Para responder às preocupações sobre os seus laços com a China, o TikTok introduziu anteriormente o "Projeto Texas", uma iniciativa destinada a garantir a segurança dos dados e a promover a confiança dos utilizadores nas suas operações nos EUA.

Embora o Projeto Texas se destinasse a garantir a separação das operações do TikTok nos EUA dos executivos chineses da ByteDance, os relatórios sugerem que as colaborações entre as duas entidades persistiram, lançando dúvidas sobre a eficácia da iniciativa.

O TikTok está a processar o governo dos EUA por causa de uma lei que dá à sua empresa-mãe até 19 de janeiro de 2025 para entregar o controlo da aplicação a outra pessoa ou enfrentar uma proibição. A rede social afirmou que ainda não há planos para separar as empresas, mas a divisão do código poderia facilitar a venda das operações da aplicação nos EUA no futuro.

