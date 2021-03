Se a Huawei domina no campo dos smartphones topos de gama, não deixa de ter uma presença forte na gama média. Os conhecidos e provados P Smart conseguem cativar muitos utilizadores, com especificações honestas e capazes de lhes dar aquilo que pretendem.

Com o modelo 2021 a marca voltou a mostrar que sabe evoluir os seus equipamentos e torná-los ainda melhores. Assim, temos agora o Huawei P Smart 2021, capaz de marcar uma posição forte contra a concorrência. Vamos conhecer este smartphone e o que promete.

P Smart 2021 destaca-se no mercado

A linha P sempre foi um marco na oferta da Huawei. Se o modelo Lite é um campeão de vendas, o mesmo acontece com o modelo Smart e o resto dos modelos de topo. Presente em todas as áreas do mercado, consegue assim oferecer uma variedade grande aos consumidores.

O P Smart 2021 é um smartphone que tem tudo para ser um sucesso junto dos utilizadores. É a evolução natural do modelo anterior, que também ele teve uma excelente prestação no mercado. Acima disso, também o hardware presente foi atualizado e melhorado.

Ecrã e câmaras chamam à atenção

Assim que pegamos neste Huawei temos 3 elementos que se destacam de imediato. Falamos do ecrã generoso de 6,67 polegadas, com uma excelente qualidade de imagem, onde temos a câmara frontal num simples punch hole, uma novidade que poderá ser o futuro nos smartphones da marca.

Além disso, e porque este é um smartphone dedicado à fotografia, temos as câmaras na parte traseira. Aqui temos 4 câmaras que garantem fotografia de qualidade acima da média. A lente de 48 MP é a base do que este smartphone consegue nesta área.

Um cuidado especial com a fotografia

A complementar temos mais 3 propostas, com uma Lente Ultra Grande Angular de 120°, com abertura f/2.4, outra de 2 MP, uma Lente de Profundidade, com abertura f/2.4) e mais uma Lente Macro de 2 MP. O campo de 120° da Lente Ultra Grande Angular consegue captar mais e obter fotografias diferentes.

Com a presença de IA, as fotografias conseguem ter qualidade sejam tiradas de dia ou de noite, ao longe ou ao perto. Ao explorar tudo o que o P Smart 2021 oferece, o utilizador percebe que está com um smartphone acima da média nesta área.

Pormenores que a Huawei criou no smartphone

Claro que há muitos pormenores interessantes no P Smart 2021 da Huawei. As suas linhas curvas adaptam-se perfeitamente à mão dos utilizadores, mostrando que houve um cuidado na criação deste smartphone. O leitor de impressões digitais aqui está na lateral e não no ecrã, seguindo uma linha natural.

Os 4 GB de RAM e os 128 GB de armazenamento parecem também suficientes para a exigência dos utilizadores. Com a EMUI 10.1, temos também acesso a funcionalidades que podemos encontrar em modelos mais elevados e com níveis de desempenho superiores.

Huawei P Smart 2021 – Especificações Dimensões Largura: 76,88 mm

Altura: 165,65 mm

Profundidade: 9,26 mm

Peso: Aprox. 206 g (incluindo a bateria) Cor Verde

Preto

Dourado Ecrã Tamanho: 6,67 polegadas

Cor: 16,7 milhões de cores

Tipo: TFT LCD (IPS)

Resolução: FHD+ 2.400 x 1.080 Processador HUAWEI Kirin 710A

CPU: Processador Octa-core – 4 x Cortex-A73 com base em 2,0 GHz + 4 x Cortex-A53 com base em 1,7 GHz

GPU: Mali G51-MP4 Sistema Operativo EMUI 10.1 Memória 4 GB RAM + 128 GB ROM

Suporte de Memória Externa: Cartão MicroSD, até 512 GB Câmara Câmara Traseira: 48 MP (abertura f/1.8) + 8 MP (Lente Ultra Grande Angular de 120°, abertura f/2.4) + 2 MP (Lente de Profundidade, abertura f/2.4) + 2 MP (Lente Macro, abertura f/2.4)

Câmara Frontal: 8 MP, abertura f/2.0 Bateria 5.000 mAh Carregamento HUAWEI SuperCharge (Máx. 22,5 W) Rede Peppa-L22B

Cartão SIM Primário / Secundário

4G LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28

4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 (2.496 ~ 2.690 MHz)

3G UMTS: B1 / B2 / B5 / B8

2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 Conetividade WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz

Bluetooth: Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC

USB: Tipo-C, USB 2.0

Earjack: 3,5 mm earjack GPS GPS, AGPS, Glonass, BeiDou Sensores Sensor de Luz Ambiente

Sensor de Proximidade

Bússola

Sensor de Gravidade

Sensor de Impressão Digital Áudio Histen

Formato de ficheiro Áudio: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi Vídeo Formato de ficheiro Vídeo: 3gp, mp4 Na caixa Telemóvel (bateria incorporada) x 1

Carregador

Cabo Tipo-C

Ferramenta de Ejeção de cartões SIM

Guia de Iniciação Rápida

Capa Protetora

Cartão de Garantia

Película protetora TP

Película protetora da tampa da bateria

Uma bateria que nunca mais acaba

Para além da fotografia acima da média e de um ecrã generoso e de qualidade, há muito mais. A bateria de 5.000 mAh nota-se no Huawei P Smart 2021 e garante muito mais do que um dia de utilização. Com algum cuidado atinge-se facilmente os 2 dias de utilização entre recargas.

Mas como a carga é inevitável, a marca resolveu dar a este smartphone um extra. O Huawei SuperCharge, com um máximo de 22,5 W, permite carregar este P Smart 2021 de forma muito rápida. Apenas 10 minutos de carga garantem 2 horas de vídeo.

A Huawei precisa da Google? É claro que não

É incontornável avaliar este smartphone e não colocar em causa a ausência da loja de apps da Google os seus serviços. Este smartphone foca-se nos serviços da Huawei e no que a marca preparou para suprir esta falta.

Da experiência adquirida, fica claro que a Huawei não precisa da Google e tem já tudo o que os utilizadores necessitam. A AppGallery está recheada de apps e até serviços como os Mapas da Huawei podem ser usados com confiança e suprindo todas as necessidades.

Conclusões do que está presente

O Huawei P Smart é um excelente smartphone para a gama media onde está presente. Se o foco na fotografia é claro, há outros argumentos de peso como o seu ecrã e a sua bateria. É também nos pormenores que se destaca como o suporte para dual SIM e o leitor de impressões digitais no botão de ligar.

Claro que associado a estas caraterísticas está um preço equilibrado. Com um valor próximo dos 200 euros, consegue estar ao nível da concorrência, destacando-se na relação com o que oferece por este valor. A Huawei voltou a acertar e traz a este modelo uma atualização interessante e importante, melhorando o que já era bom.

Galeria de imagens