Xiaomi: Redmi K40 chegará ao mercado global sob a forma de POCO

A Xiaomi é hoje uma das fabricantes de smartphones mais relevantes no mundo. Aliás, apesar da quebra generalizada da venda de smartphones, foi aquela que dominou na Europa. As suas submarcas, como a Redmi e a POCO, são igualmente poderosas e, como temos visto, acabam por ser apenas usadas para atacar diferentes mercados, mas com modelos semelhantes em especificações e design.

É agora o que deverá acontecer com os novos Redmi K40, recentemente lançados na China, que deverão chegar ao mercado global sob a marca POCO.

Os novos Redmi K40

Foi na passada semana que a Xiaomi, através da Redmi, lançou os novos Redmi K40 dirigidos ao mercado chinês. Além do modelo base, ainda apresentou uma versão Pro e outra Pro+, sendo os três equipados com ecrãs Super AMOLED com taxas de atualização até 120Hz e proteção Gorilla Glass 5.

O modelo base tem um processador de 7 nm, o Snapdragon 870 5G, e as outras versões apresentam-se como mais poderosas, equipadas com o Snapdragon 888 (5 nm).

Destaque ainda para o módulo de câmaras traseira diferente nos três modelos. O Redmi K40 tem câmaras de 48 MP + 8 MP + 5 MP com gravação de vídeo a 4K a 30 fps. O Redmi K40 Pro vem equipado com câmaras de 64 MP + 8 MP + 5 MP e o Pro+ de 108 MP + 8 MP + 5 MP e estes dois gravam vídeo a 8K a 30 fps ou 4K a 60 fps.

Outra das semelhanças entre os três prende-se com a bateria de 4520 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 33W (Quick Charge 3+). Existem, além disso, depois os pormenores como inclusão de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, NFC. Por fim, as versões Pro e Pro+ ainda têm certificado IP53 de resistência a poeiras e salpicos de água.

De Redmi a POCO para o mercado global

Os rumores já existiam, no entanto, agora o smartphone foi certificado pela FCC dos Estados Unidos, acabando por confirmar que sim, o POCO F3 será apenas e só o Redmi K40, mas dirigido ao mercado internacional.

Não há, contudo, indicação de que possam surgir mais versões deste POCO, nomeadamente uma versão Pro. Para já, as atenções estão apenas viradas para o modelo base.

Na China, o Redmi K40 está disponível atualmente por 1999 yuan, o que, em conversão direta, corresponde a cerca de 257 €. Espera-se que este modelo, no mercado internacional, tenha um preço superior as 300 €.