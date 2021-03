Os carros elétricos deixaram de ser um fenómeno e uma moda há já algum tempo. As provas das suas vantagens estão mais que explicadas e provadas e este será mesmo o caminho a seguir para o futuro e para termos propostas sustentáveis.

Muitas marcas nascem agora com esta base na sua oferta e muitas, as tradicionais, estão a adaptar-se. A mais recente a marcar uma posição e a definir metas é a Volvo. A marca sueca quer ser 100% elétrica já em 2030.

A Volvo quer ser uma marca 100% elétrica

Ainda que de forma limitada e até tímida, muitas marcas automóveis estão a fazer a mudança para os carros elétricos. O mercado exige esta alteração e os consumidores querem cada vez mais ter acesso a propostas que abandonam os motores de combustão, poluentes e pouco amigos do ambiente.

Depois de vermos o compromisso de várias marcas para se tornarem 100% elétricas no futuro próximo, surge agora mais uma. A Volvo apresentou agora os seus planos para o futuro e quer ter na sua oferta apenas carros elétricos já em 2030.

Apenas terá carros elétricos já em 2030

O plano apresentado agora vem confirmar e reforçar um compromisso anterior da Volvo. A marca já começou a dar os passos da mudança e quer ter metade da sua oferta assente em carros elétricos já em 2025. O desfasamento será gradual e assentará sempre em propostas elétricas.

Após ter lançado o seu primeiro carro elétrico, o XC40 Recharge, a Volvo irá hoje apresentar o seu segundo modelo EV, baseado na Série 40. Nos próximos anos irá lançar ainda mais modelos elétricos, sendo apontado pela marca uma linha de 7 modelos.

A marca vai ter mais mudanças grandes

Outra mudança que a marca revelou virá alterar ainda mais o paradigma da venda de carros. Todo o processo será feito online, diretamente com a Volvo. Os stands vão servir apenas como montra dos carros elétricos e para entrega dos mesmos aos clientes.

O caminho que a Volvo decidiu tomar está em linha com as restantes marcas. Também a Ford quer ser 100% elétrica até 2030, na Europa, tendo outras marcas metas menos ambiciosas. No que toca às vendas, também a Tesla desmaterializou as vendas e concentrou tudo no seu site.