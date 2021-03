Starship SN10 de SpaceX aterra com êxito… mas depois explode

É caso para dizer que à terceira é de vez… mas ainda não foi perfeito! A SpaceX conseguiu aterrar com êxito a sua nave Starship, mas esta acabou por explodir alguns minutos a seguir. No entanto, fica para já o registo do mais recente protótipo da Starship, o SN10, ter conseguido realizar com sucesso o teste de alta altitude.

Vejam os vídeos.

Pela internet multiplicam-se as notícias sobre a aterragem com sucesso do SN10, o mais recente protótipo da Starship da empresa SpaceX. Tudo parecia uma “missão” de sucesso, mas o SN10 acabou por explodir uns minutos depois da sua aterragem.

De acordo com as informações, o foguete atingiu uma altitude de quase dez quilómetros, após uma descolagem suave. Na descida, a poucos metros da superfície, o foguete conseguiu ficar em posição de aterrado, tendo conseguido fazê-lo suavemente até ao solo.

Aterragem do protótipo SN10 da SpaceX

Aparentemente tudo estava a correr bem, só que passados alguns minutos o protótipo SN10 acabou por explodir, tal como aconteceu com o SN8 e SN9.

O principal objetivo dos protótipos da foguete Starship da SpaceX é a realização de testes dos movimentos controlados para colocar o foguete em posição vertical e pousar. Ou seja, a manobra de ‘bellyflop‘ na qual o foguete vai da posição horizontal para a vertical.

Os três motores Raptor na base são responsáveis ​​por desacelerar a descida o máximo possível. De referir também que, comparativamente aos protótipos SN8 e SN9 que explodiram durante a aterragem, o SN10 apenas explodiu minutos depois.

A Starship consiste em dois elementos: uma nave espacial de 165 pés de altura (50 metros) chamada Starship e um foguete gigante conhecido como Super Heavy, ambos projetados para serem total e rapidamente reutilizáveis. Ambos serão movidos pelos motores Raptor de próxima geração da SpaceX – seis para a Starship e cerca de 30 para Super Heavy, revelou Elon Musk.

SpaceX