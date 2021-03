O Realme GT 5G era já aguardado para o mercado dos smartphones de topo e eis que acaba de ser apresentado. A empresa chinesa dei assim a conhecer o seu primeiro topo de gama do ano, equipado com o mais poderoso dos processadores da atualidade no universo Android, o Snapdragon 888.

Venha descobrir todos os pormenores deste novo Realme GT 5G.

Realme GT 5G – chegou com Snapdragon 888

O Realme GT 5G acaba de ser apresentado com o processador para smartphone Android mais poderoso da atualidade. Falamos do Snapdragon 888 que vai equipar os principais topos de gama a chegar ao mercado este ano. Além disso, existem duas versões disponíveis, uma de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno e outra de 8 GB + 128 GB.

Estas configurações estão disponíveis em cinza e em azul. Existe, no entanto, uma versão em amarelo apenas de 12 GB + 256 GB.

O smartphone conta com um ecrã de 6,43″ com tecnologia Super AMOLED com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz. A bateria tem uma capacidade de 4500 mAh e carrega a uma velocidade rápida a 65W no máximo.

As câmaras e outras especificações

A câmara principal é de 64 MP com abertura f/1.8. Esta faz-se acompanhar de uma ultra grande angular de 8 MP com abertura f/2.3 e existe ainda uma macro de 2MP com abertura f/2.4. É possível gravar vídeo na resolução máxima de 4K a 60 fps.

A câmara frontal que perfura o ecrã é de 16 MP com abertura f/2.5 e um ângulo de 78º, permite gravar vídeo na resolução máxima de 1080p a 30 fps.

Estamos perante um Realme GT 5G equipado com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e com suporte, claro, às ligações à rede 5G. Integra NFC e sensor de impressões no ecrã, tem sistema de navegação GPS, GLONSS, BEIDOU, GALILEO.

Relativamente às interfaces de som, disponibiliza altifalante em stereo microfone duplo para redução de ruído e ainda oferece entrada de 3,5mm para auscultadores com fios.

Preço e disponibilidade

Para já, o smartphone apenas está disponível no mercado chinês. Pode ser encontrado por 3399 yuan (~436,47 €, à taxa de câmbio atual) para a versão de 12 GB + 256 GB. A versão de 8 GB + 128 GB está disponível por 2899 yuan (~372,50 €).