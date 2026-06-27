Apple poderá estar a preparar-se para lançar um anel inteligente

O projeto do anel inteligente da Apple, há muito alvo de rumores, ressurgiu no mundo da tecnologia. Um conhecido leaker afirma que a empresa está a desenvolver um dispositivo wearable. Esta nova proposta poderá rivalizar com produtos como o Oura Ring e o Samsung Galaxy Ring.

Apple estará a preparar um anel inteligente

Esta afirmação trouxe à tona memórias do trabalho da Apple em dispositivos de rastreio biométrico baseados em impressões digitais, que tem sido alvo de vários pedidos de patente e fugas de informação ao longo dos anos. Anteriormente, sabia-se que a empresa considerava esta tecnologia como uma forma de expandir a sua linha de produtos wearable.

Para os utilizadores que procuram um acessório biométrico menos chamativo do que o Apple Watch, um anel inteligente é visto como uma opção estratégica. Acredita-se que o recente aumento da popularidade do Oura Ring tenha reacendido o interesse da Apple nesta área.

A Oura é uma empresa de destaque que opera no setor das tecnologias de saúde desde 2015. O modelo atual, Oura Ring 5, consegue monitorizar métricas essenciais de saúde, como o ritmo cardíaco, os dados do sono e o ritmo respiratório.

Concorrência forte num mercado em crescimento

O modelo atual do Oura Ring está equipado com características avançadas, como a deteção da tendência da pressão arterial e a análise da respiração noturna. O dispositivo oferece ainda aos utilizadores novas ferramentas de monitorização de saúde, como o rastreio da medicação com GLP-1.

Ainda não há informações oficiais sobre como a Apple irá proceder nesta área ou quando será lançado um produto. A fonte da fuga, Kosutami, afirmou apenas que o projeto está em fase de desenvolvimento. Dado o sucesso da Apple na tecnologia wearable, é interessante observar como um anel inteligente se integrará no ecossistema existente.

Resta saber se a empresa conseguirá replicar o sucesso anteriormente alcançado com o Apple Watch num formato mais compacto. Os esforços da Apple para expandir a sua linha de produtos continuam a ser um tema constante de debate no mundo da tecnologia.