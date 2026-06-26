dados.gov: o portal de dados abertos de Portugal tem novas funcionalidades

Os dados abertos são muito mais do que simples ficheiros disponíveis online. São uma infraestrutura democrática que permite gerar valor para investigadores, empresas, jornalistas, autarquias e cidadãos que querem compreender melhor o funcionamento do país.

dados.gov: 430 organizações, indexador, Data Stories...e muito mais

É com esse objetivo que foi renovado o dados.gov, o catálogo central de dados abertos em Portugal, agora integrado no ecossistema da ARTE - Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP.

A nova plataforma reúne informação de cerca de 430 organizações, funcionando como um ponto único de acesso a dados públicos e como indexador de portais setoriais e locais, incluindo áreas como Saúde, Ambiente ou iniciativas municipais.

Entre as novidades destaca-se a área de Data Stories, que transforma dados em conteúdos mais simples e compreensíveis, e novas ferramentas de monitorização dos High-Value Datasets (HVDs), conjuntos de dados considerados estratégicos para inovação e criação de novos serviços.

O portal permite ainda que qualquer pessoa ou organização crie uma conta, consulte informação e publique dados através de licenças abertas.

Com esta renovação, o dados.gov reforça o papel dos dados públicos na transparência, transformação digital e participação dos cidadãos.

Mais dados acessíveis significam mais conhecimento, mais confiança e mais oportunidades para criar valor a partir da informação pública.

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