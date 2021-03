WhatsApp finalmente traz chamadas de vídeo e áudio cifradas na aplicação desktop

Há alguns anos que se reclamava por esta funcionalidade. Com uma utilização cada vez mais ao nível profissional, o WhatsApp tornou-se numa ferramenta importante para as empresas e particulares. Contudo, apresentava lacunas no que toca à segurança das mensagens trocada. Agora, a empresa do Facebook, deu a saber que o WhatsApp finalmente já traz chamadas de vídeo e áudio cifradas de ponta a ponta na sua aplicação desktop.

Há alguns anos que as chamadas áudio e vídeo estão disponíveis no WhatsApp, mas só funcionam nas aplicações iPhone e Android. A partir de hoje, os utilizadores também poderão atender e fazer chamadas através do WhatsApp Desktop num Mac ou num PC Windows.

WhatsApp desktop agora com chamadas de vídeo e áudio

A funcionalidade, segundo a empresa, está inicialmente disponível para chamadas um-a-um na aplicação desktop. No entanto, esta nova opção será expandida para chamadas de grupo também no futuro.

Como a conferência de áudio e vídeo tornou-se ainda mais frequente devido à pandemia, a empresa proprietária do Facebook diz que o poder atender chamadas num ecrã maior é extremamente importante para os seus utilizadores.

Tal como num telefone, o WhatsApp Desktop permite aos utilizadores alterar a orientação do ecrã entre retrato e paisagem. Além disso, a aplicação oferecer agora uma opção para manter a janela sempre em cima. Durante uma chamada, os utilizadores podem também ligar ou desligar o vídeo, bem como desativar o microfone.

Responder num ecrã maior facilita o trabalho com os colegas, ver a sua família mais claramente, ou libertar as mãos para se movimentar enquanto fala. Para tornar as chamadas de secretária mais úteis, assegurámo-nos de que funciona perfeitamente tanto para orientação de retrato como de paisagem, aparece numa janela independente redimensionável no ecrã do seu computador e está configurado para permanecer sempre no topo para que nunca perca as suas conversas de vídeo num separador do navegador ou numa pilha de janelas abertas.

Esclarece a rede social na sua página.

Mais segurança no seu WhatsApp desktop

De acordo com o WhatsApp, todas as chamadas de voz e vídeo têm encriptação de ponta a ponta, quer faça chamadas a partir do seu smartphone ou do seu computador. A empresa atualizou recentemente o WhatsApp Desktop com uma camada de segurança extra, que agora requer autenticação biométrica no seu telefone antes de autorizar a ligação a um computador.

Pode descarregar a versão mais recente do WhatsApp Desktop com suporte para chamadas de vídeo e áudio no website oficial do WhatsApp. A empresa, como é normal, está a implementar as alterações de forma progressiva para chegar nalgum momento a todos os utilizadores.

