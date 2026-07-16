Canadá vai proibir redes sociais a menores, mas quer obrigar toda a gente a provar a idade

O Canadá está a preparar uma das leis mais ambiciosas do mundo ocidental para travar o acesso de menores às redes sociais. Neste sentido, um pormenor que está a gerar mais debate do que a própria proibição é a intenção de confirmar a idade de todos os utilizadores, incluindo os milhões de adultos.

Uma lei sobre as redes sociais em fase de desenho

O projeto em causa é o Bill C-34, também conhecido como Safe Social Media Act, apresentado a 10 de junho de 2026 pelo ministro canadiano, Marc Miller.

A proposta encontra-se atualmente em segunda leitura na Câmara dos Comuns, com o Parlamento em férias de verão e o debate a retomar apenas a 21 de setembro.

Na prática, o Bill C-34 criaria duas novas leis:

Digital Safety Act , que impõe obrigações às plataformas;

, que impõe obrigações às plataformas; Digital Safety Commission of Canada Act, que dá origem a um novo regulador, a Digital Safety Commission, encarregue de fiscalizar tudo isto.

O objetivo é impedir que menores de 16 anos tenham contas em redes sociais, obrigar à remoção de conteúdo de abuso sexual infantil e de imagens íntimas partilhadas sem consentimento no prazo de 24 horas, e impor regras de segurança também a chatbots de Inteligência Artificial (IA).

O problema está na forma como vai ser aplicada

Uma das críticas à potencial lei é que uma proibição por idade vai exigir que alguém confirme a idade de todos os utilizadores, não só dos menores que se quer bloquear.

Aliás, segundo Michael Geist, professor de Direito da Universidade de Ottawa e uma das vozes mais respeitadas em matéria de legislação de Internet no país, a parte mais arriscada de toda a proposta é que a exigência de verificação de idade não vai recair só sobre os adolescentes.

Outro problema da lei é que não especifica como essa verificação deve ser feita. A decisão fica nas mãos da futura Digital Safety Commission, que pode levar até 18 meses a ficar operacional depois de a lei ser promulgada, algo que não deverá acontecer antes do final de 2026.

Ou seja, existe um período em que a verificação de idade pode entrar em vigor sem qualquer supervisão de um regulador de proteção de dados.

Que métodos de verificação estão em cima da mesa?

Atualmente, existem cinco abordagens possíveis para confirmar a idade de um utilizador, cada uma com o seu compromisso entre eficácia e privacidade:

Auto-declaração (indicar a data de nascimento): fácil de contornar, praticamente sem valor prático;

(indicar a data de nascimento): fácil de contornar, praticamente sem valor prático; Verificação por cartão bancário : ligeiramente mais difícil de fraudar, mas com histórico de abusos;

: ligeiramente mais difícil de fraudar, mas com histórico de abusos; Envio de documento de identificação : elevada precisão, mas custo de privacidade máximo;

: elevada precisão, mas custo de privacidade máximo; Estimativa facial por IA , a partir de uma selfie: precisão contestada, especialmente entre diferentes grupos demográficos;

, a partir de uma selfie: precisão contestada, especialmente entre diferentes grupos demográficos; Provas criptográficas de conhecimento zero: preservam a privacidade em teoria, mas ainda não têm escala comercial real.

Sobre os antecedentes das empresas que normalmente fornecem estes serviços, o Canadá não está tranquilizado. A israelita AU10TIX, que trabalha com clientes como o TikTok, a Uber e o X, manteve credenciais administrativas expostas entre dezembro de 2022 e junho de 2024, período durante o qual terceiros tiveram acesso a nomes, datas de nascimento, nacionalidades e imagens de documentos de identificação.

Já a britânica Yoti, usada por empresas como a Sony, a Meta ou o Spotify, foi multada em quase um milhão de euros pela autoridade de proteção de dados espanhola em março de 2026, por processamento ilegal de dados biométricos.

Em outubro de 2025, uma falha no sistema de verificação de idade do próprio Discord expôs cerca de 70 mil documentos de identificação de utilizadores.

O que diz a Austrália sobre a proibição das redes sociais

A Austrália foi o primeiro país a implementar uma proibição efetiva de redes sociais para menores de 16 anos, em vigor desde 10 de dezembro de 2025. Nos primeiros meses, mais de 4,7 milhões de contas associadas a menores foram removidas ou restringidas.

Contudo, um estudo publicado no British Medical Journal, em junho de 2026, revelou que, três meses depois da lei entrar em vigor, mais de 85% dos adolescentes australianos com menos de 16 anos continuavam a usar normalmente as redes sociais abrangidas pela proibição, na maioria dos casos, através das suas próprias contas.

O método de verificação mais comum encontrado pelos investigadores é a simples auto-declaração de idade, facilmente contornável.

Este dado é particularmente relevante para o Canadá, pois mostra que uma proibição por idade, sem um mecanismo robusto de verificação, pode não resolver o problema que se propõe resolver.

Entretanto, com a Digital Safety Commission ainda por criar, várias vozes a contestá-la, e sem definição de qual tecnologia de verificação será usada, os próximos meses serão decisivos para perceber que tipo de dados os canadianos, sejam eles adultos ou menores, poderão vir a ter de entregar para continuar a usar as redes sociais.