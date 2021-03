Meteoro ilumina o céu do Reino Unido e é descrito como “bola de fogo”

Um meteoro iluminou o céu do Reino Unido e o olhar de mais de 120 pessoas que relataram ter visto uma “bola de fogo” tão brilhante quanto fogo de artifício. De tal forma que o objeto parece ter sido visível, no domingo, em todo o Reino Unido.

O fenómeno foi descrito como impressionante por aqueles que tiveram a sorte de o apanhar.

Meteoro que caiu na Terra como uma “bola de fogo”

Nem todos têm a sorte de estar no momento certo à hora certa para testemunhar fenómenos, muitas vezes, descritos como inacreditáveis. Aliás, apesar de preverem alguns, os cientistas não anteveem todos, tornando-os ainda mais especiais.

No domingo, os relógios do Reino Unido marcavam as 21h55, quando pelo céu passou um meteoro descrito pela UK Meteor Network como uma “bola de fogo”. Tendo em conta os relatos de 120 testemunhas, o fenómeno foi avistado em todo o país.

Aliás, foi visto a cair lentamente no chão, parecendo que estava a desmontar-se em detritos.

Mais alguém viu o meteoro arder sobre o Reino Unido pouco antes das 22h desta noite? Primeiro pensei que fosse uma estrela brilhante ou um avião, depois ficou maior e mais rápido, depois um enorme flash iluminou o céu e rebentou numa enorme cauda de faíscas cor-de-laranja a seguir, como um fogo de artifício gigante! Tão fixe!

Descreveu um utilizador do Twitter.

Alguns observadores até relataram ter ouvido um estrondo aquando a passagem do meteoro.

“Bola de fogo” não era assim tão brilhante

Os meteoros são rochas espaciais que ardem quando entram na atmosfera da Terra. De acordo com a UK Meteor Network, as bolas de fogo, descrição atribuída ao fenómeno de domingo, são frequentemente mais brilhantes do que os meteoros normais e têm normalmente uma magnitude de -4, semelhante à do planeta Vénus.

Em comparação, a Lua tem -12,6 e o Sol -26,7. Ou seja, quanto mais brilhante for o objeto, menor será o valor da magnitude.

Então, cientistas da UK Fireball Alliance dizem que é provável que a bola de fogo fosse parte de um asteroide a cair na Terra. Embora caiam meteoros sobre a Terra diariamente, a grande maioria cai no mar ou zonas desabitadas. Aliás, a UK Meteor Network regista cerca de seis meteoros por ano.

Através de vídeos, a UKFall conseguiu seguir a velocidade e órbita do objeto. Conforme revelou, a “bola de fogo” viajava a mais de 48.000 quilómetros por hora, além de, acreditam eles, ter despendido a maior parte da sua órbita à volta do Sol, viajando entre Júpiter e Marte.

Afinal, é provável que alguns fragmentos tenham mesmo atingido o solo, ainda que o meteoro se tenha desintegrado à entrada da atmosfera.

