Pete Lau anuncia evento para 8 de março… OnePlus 9 poderá ser apresentado

Sabemos que a OnePlus está a preparar a apresentação dos novos smartphones. O OnePlus 9 chegará já este mês, acompanhado de uma versão Pro e de uma possível versão R, além de um relógio inteligente.

Os rumores apontavam meados de março como uma possibilidade para o evento de lançamento e agora o CEO da empresa utilizou as suas redes sociais para reforçar a informação.

Novos smartphones OnePlus chegam a 8 de março?

O CEO da OnePlus, Pete Lau, fez há poucas horas uma publicação nas suas redes sociais com a mensagem “Stay tuned for March 8.”. Ficamos, portanto, à espera que seja este o dia de lançamento da nova linha de smartphones de topo.

O teaser da imagem partilhada nas redes e no site ainda indica que “algo de novo está no horizonte”, junto da famosa foto Terra captada da Lua “Earthrise”, na missão Apollo 8.

Rumores recentes revelaram que a empresa de Pete Lau está a trabalhar ao lado da Hasselblad para melhorar as suas câmaras fotográficas. E porquê esta referência? A foto referida foi captada por uma câmara da empresa sueca.

Não se pode excluir, no entanto, a possibilidade do OnePlus 9 poder vir com uma câmara com um super zoom, mas sobre isso não há ainda grandes informações.

Apesar desta informação parecer revelar que será no dia 8 de março o evento de lançamento dos smartphones, há informações que referem que esta data apenas será utilizada para dar a conhecer o dia oficial de lançamento… Será?

OnePlus 9, 9 Pro e 9R

Além do modelo base, deverão ser apresentados os modelos Pro e ainda uma novidade no segmento. Recentemente, surgiu a notícia de que a OnePlus deverá lançar um OnePlus 9R que será um modelo com especificações mais modestas. Além destes modelos, a marca deverá ainda apresentar o seu primeiro smartwatch.