Análise: Galaxy Buds Live, os earburds mais “ergonómicos” da Samsung

A Samsung acabou de lançar os Samsung Galaxy Buds Live, aka Galaxy Beans, pelo seu design em forma de feijão. Um desing apelidado pela própria marca como “ergonómico” e que marca, sem dúvida este lançamento.

É evidente que a qualidade de som e autonomia são relevantes e, por isso, hoje damos-lhe a conhecer em pormenor estes auriculares.

Galaxy Buds Live, o design em forma de feijão

Os Samsung Galaxy Buds Live são o mais recente produto dedicado à reprodução de música lançado pela Samsung. O design é o que mais os distingue da restante concorrência. Aliás, antes de se saber o nome oficial deste produto, eram apelidados de “Galaxy Beans” por se assemelharem a grandes feijões.

Além desta forma que salta à vista o produto é bastante leve e com um acabamento brilhante, tendo sido lançados nas cores branco, preto e, claro, cobre. O seu peso é de apenas 5,6g.

A zona que fica encostada à orelha é em plástico tendo disponível uma borracha que servirá de segurança para esta não cair da orelha. Dentro da caixa vem uma borracha maior para se adaptar melhor a outros formatos de orelha, experimente as duas e veja qual a que mais se adapta à sua fisionomia.

Junto aos contactos de carregamento vem a indicação de L e R, caso seja o auscultador do lado esquerdo ou direito, respetivamente. Para uma utilização perfeita é importante que não haja troca.

Os Galaxy Buds Live são ainda compostos por um conjunto de pequenas tecnologias que irão ter um papel importante na qualidade do som, tanto durante a reprodução de música como durante as chamadas.

É, portanto, visível na zona metálica, dois microfones e uma conduta de graves que, segundo a Samsung, irá melhorar o som de baixa frequência. Pelo lado de dentro, existem entradas de ar, para redução da oclusão. Há ainda espaço para um microfone interno que estará posicionado no orifício do altifalante.

Por fim, existe um sensor de proximidade, para quem o controlo tátil não funcione quando os auriculares não estão colocados na orelha.

Outras características

Além dos pormenores de design e construção, os auriculares vêm equipados com Bluetooth 5.0, sendo assim compatíveis com dispositivos Android e iOS, nas versões 5 ou superior e 10 ou superior, respetivamente. Há ainda a indicação de que os modelos Android terão que ter mais de 1,5 GB e só são compatíveis com os modelos de iPhone 7 ou seguintes.

Para que haja esta ligação, é necessário instalar a app Galaxy Wearable no Android ou a aplicação Samsung Galaxy Buds no iOS. Além disso, também podem ser emparelhados com o computador com Windows 10, através do Swift Pair.

Os Samsung Galaxy Buds Live integram altifalantes de 12 mm com tecnologia de som AKG.

Carregamento, autonomia e caixa

A bateria de 60mAh de cada earbud permite uma utilização média de 6 horas, em reprodução de música e de 4,5 horas de conversação. No caso da reprodução de música o valor conseguido foi aproximado. A caixa de carregamento, serve também de powerbank, podendo carregar os auscultadores sem necessidade de ligação ao carregador, prorporcionando assim até 21horas de utilização.

A caixa de carregamento e transporte é um pequeno paralelepípedo, com os cantos e arestas arredondadas. Tem um LED frontal de indicação do nível de bateria da caixa e, na traseira, tem uma porta USB Tipo-C. De referir ainda, que este produto pode ser carregado sem fios, num qualquer carregador compatível, ou mesmo com um smartphone que tenha carregamento inverso disponível. De notar que não é necessário que seja um modelo Samsung.

Por dentro também existe uma posição correta de encaixe de cada um dos auscultadores e um LED que indica se estão a carregar ou se têm a bateria totalmente carregada.

Cancelamento ativo de ruído

A Samsung dotou os seus Galaxy Buds Live com cancelamento ativo de ruído. Segundo a própria, estes são os “primeiros Galaxy Buds com Cancelamento de Ruído Ativo (ANC) que afastam o ruído, mas permitem a entrada do som ambiente que o rodeia.”

Esta opção pode ser ligada e desligada apenas com um toque longo no auscultador, ou através da app. Na descrição deixada pela Samsung, o ANC integrado nos Buds Live reduzem o barulho de fundo até 97% em bandas de baixa frequência, tenho a Verificação UL.

Em resumo, tudo o que são conversas com outras pessoas, barulhos como buzinas de carros, ou mesmo o barulho de um carro a passar, é audível. Aquele burburinho que se faz sentir na cidade ou num centro comercial deixa de ser ouvido. Claro que isto, melhoraria muito a experiência de ouvir uma boa música ou de ter uma conversa através dos auriculares.

O cancelamento ativo de ruído, na generalidade dos produtos de gama superior pode colocar o utilizador num vazio, cortando o som exterior de forma perfeita. Isto, ao fim de algum tempo, poderá ser até desconfortável.

Contudo, no caso dos Buds Live, na prática, não é isso que acontece. Na verdade, no meu teste o cancelamento ativo de ruído foi mesmo impercetível e o motivo pode estar no desenvolvimento do tópico seguinte onde falo na ergonomia do produto.

“Feitos para os seus ouvidos” – Mas são mesmo ergonómicos?

A forma de colocação do auscultador na orelha é completamente distinta de tudo o que conhecemos e não é propriamente intuitiva. Na app dedicada há um pequeno tutorial que o explica.

A Samsung caracteriza este produto como “ergonómicos” e “feitos para os seus ouvidos”. No site pode ainda ler-se:

Os Galaxy Buds Live assentam suavemente dentro do ouvido, dando-lhe um conforto leve para todo o dia.

O design distinto dos Galaxy Buds Live poderia ser, de facto, confortável. A verdade é que, ao contrário da maioria dos earbuds que já testei, o ouvido externo não fica dolorido ao fim de algum tempo, nem se sente a pressão habitual quando se vai a caminhar ou a correr.

O que acontece é que a pressão, ao invés de ser feita na entrada do ouvido externo, no meu caso, é feita na cartilagem da orelha, onde a borracha de dentro encaixa.

Nos primeiros minutos, realmente há prazer em ter os Buds Live a reproduzir música, com um som bastante envolvente e com uma leveza no ouvido incontornável. No entanto, a pressão na cartilagem, ao fim de uma hora de utilização já começa a fazer doer a orelha, acabando com prazer inicial.

Este problema do conforto certamente que varia de pessoa para pessoa e, é claro, que esta é experiência de uma pessoa com orelhas pequenas. No entanto, considerando que as orelhas têm tamanhos e formatos tão distintos, não me parece que sejam apenas duas borrachas de tamanhos diferentes que vão responder às diversas fisionomias.

Então onde entra a questão do cancelamento de ruído?

Pois bem, o design dos Galaxy Buds Live não permite que todo o ouvido externo fique vedado. Ora, mesmo que a opção funcione de forma perfeita em termos de tecnologia, o facto de haver espaço para a entrada de som, faz com que o ruído externo seja escutado.

Ao pressionar os Galaxy Buds Live nos ouvidos com os dedos, o cancelamento ativo de ruído é notório, deixando mesmo de se ouvir as conversas mais próximas. Contudo, não é possível usar assim os auriculares.

De notar que este foi um pormenor que tive o cuidado de avaliar com mais duas pessoas e ambas referiram que o não notavam a ação do cancelamento de ruído ativo, a não ser, então, que os pressionassem com os dedos. No entanto, no caso delas, por terem orelhas um pouco maiores já não relataram o desconforto que eu senti.

A app – teste com Android

A app utilizada foi a Galaxy Wearable, disponível para Android. Neste caso utilizei num Samsung Galaxy Note 20 Ultra a maior parte do tempo. Neste caso o emparelhamento acontece de forma direta assim que são removidos da caixa.

No caso de estar a utilizar outro Android ou iOS, terá que colocar os dois Buds nas orelhas, pressionar até ficar a ouvir um sinal sonoro intermitente. Nesse momento estão prontos a emparelhar, num processo bastante simples.

A aplicação disponibiliza várias funcionalidades e ajustes, tem um guia de utilização com algumas dicas e ainda permite fazer a atualização do software dos auriculares.

De uma forma geral, apenas senti falta de um equalizador que permitisse um ajuste manual dos vários parâmetros do som, já que apenas permite alterar entre modos pré-definidos. Ainda assim, os modos existentes já são capazes de suprir algumas exigências.

O Som

O som dos Galaxy Buds Live deve ser avaliado em vários parâmetros. Em primeiro lugar, naquele que ouvimos quando estamos a desfrutar de uma boa música.

A qualidade de reprodução é muito boa principalmente considerando que os auriculares não interferem com o conforto do ouvido externo, como acontece com a maioria dos earbuds com borrachas que encaixam na entrada do canal auditivo. Não fosse o problema do conforto que, sublinho, no meu caso, impossibilitou a utilização por períodos de tempo mais longos, seriam perfeitos para ouvir horas de música.

Ainda neste tópico, músicas onde os agudos são mais evidentes acabam por ser um pouco estridentes. No caso dos graves, o equilíbrio é muito bem feito, tornando a experiência bastante envolvente.

Durante chamadas de voz, a conversação é perfeita. Em ambientes com mais barulho, a voz é captada de forma límpida, segundo relatos das pessoas com quem falei. Também neste ambientes, a voz ouvida não é prejudicada pelo excesso de barulho externo. Uma vez o cancelamento de ruído sofre do problema que referi anteriormente, o “escutar-me” também não é prejudicado como acontece com outros produtos semelhantes.

Veredicto

Antes de resumir as conclusões, vale a pena referir que os Galaxy Buds Live estão disponíveis por 199,90 € nas cores Mystic Bronze, Preto e Branco.

Um dos aspetos mais positivos deste produto passa mesmo pelo conforto no momento de ouvir música, sem sentir a entrada do canal auditivo pressionada. Isto torna-se importante ainda mais quando se vai a caminhar e a correr. De facto, apesar de não ser um produto adequado às minhas orelhas, a verdade é que em momento algum, mesmo a correr, deram sinal de querer saltar da orelha. Muito pelo contrário, até são um pouco difíceis de remover.

O problema coloca-se no facto de ter orelhas pequenas para este produto, criando dor na cartilagem onde encaixam as borrachas de segurança.

O cancelamento ativo de ruído existe e é eficaz, mas fica altamente prejudicado pela fisionomia da orelha de cada pessoa que poderá deixa passar mais ou menos som, uma vez que o espaço entre o altifalante e a entrada do canal auditivo não fica totalmente vedado. Há que referir que outras pessoas podem não padecer do mesmo problema.

Em termos de autonomia, a avaliação é bastante positiva. As 6 horas de utilização foram quase atingidas. Além disso, este valor depende muito do tipo de utilização e do nível de volume utilizado.