Mulher descobre traição depois do Fitbit mostrar que o namorado queimou 500 calorias

A tecnologia trouxe às pessoas um incremento significativo na qualidade de vida. Contudo, pela quantidade de informação recolhida, há práticas que nem sempre são tratadas com a devida privacidade. Provavelmente, o seu smartphone sabe mais sobre o utilizador do que ele julga. No caso que agora mostramos, o utilizador foi denunciado pelo seu smartwatch.

Uma mulher descobriu que o namorado a traía quando a partilha de informação do Fitbit revelou que ele havia queimado 500 calorias às 2 da manhã.

Smartwatches permitem partilha e sincronização de atividades físicas

A tecnologia está cada vez mais apurada e permite recolher informações de vários níveis de utilização. No caso de hoje falamos do smartwatch da Google, o Fitbit, que faz uma monitorização do ritmo cardíaco, calculando as calorias queimadas em atividade.

Além disso, através de sensores de movimento, o smartwatch sabe que tipo de atividade poderá estar o utilizador a desempenhar.

Se está a correr numa passadeira, tem um determinado conjunto de movimentos que, aliados, ao ritmo cardíaco, identificam ao dispositivo a atividade em curso.

As empresas nos últimos anos têm exponenciado este tipo de monitorização para que as pessoas desafiem os seus contactos, também com a mesma tecnologia, numa espécie de duelo desportivo. Assim, sempre que um dos participantes faz uma atividade, partilha com os outros os valores conseguidos.

Fitbit denuncia atividade sexual do utilizador às 2 da manhã

Ora foi com base nestas tecnologias e partilha de dados que uma mulher revelou a sua descoberta. Segundo Nadia Essex, o seu namorado terminou, a meio da madrugada, uma tarefa física onde queimou 500 calorias. Como ambos tinham os relógios sincronizados, ela recebeu a notificação.

A mulher partilhou o vídeo no TikTok onde contou a forma como havia descoberto a traição. No vídeo, ela explicou que o seu namorado havia voltado para casa depois de uma noite fora e ela recebeu uma notificação incomum do seu Fitbit, que ambos tinham sincronizado.

E recebi uma notificação no meu Fitbit – o Fitbit que sincronizamos juntos – que entre 2h e 3h da manhã, na manhã passada, ele havia queimado mais de 500 calorias.

Embora Essex não tenha dito explicitamente o que terá originado tantas calorias queimadas, a sua história e como conta que terminou a relação são taxativas que as calorias não foram queimadas a pedalar.

Tecnologia que revela muito sobre o utilizador

Os smartwatches já desempenharam muitas vezes um papel importante, até no ajudar a salvar vidas. São vários os casos que levaram as pessoas a pedir ajuda pelo smartwatch, utilizadores que foram encontrados pelas autoridades quando haviam desaparecido, crimes que foram mesmo revelados depois de os criminosos terem a sua ação registada pela máquina de pulso.

Em nota de rodapé, se usar o relógio inteligente durante o ato sexual, o smartwatch vai registar essa atividade física.