Polícia envia ping ao Apple Watch para localizar mulher sequestrada

O Apple Watch é um dispositivo computacional muito completo. Além da função de máquina que mede o tempo, os seus sensores e tecnologias incorporadas permitem não só ao smartwatch estudar e informar sobre o nosso desempenho físico, como nos dá a nossa localização precisa à face da Terra.

A polícia do Texas usou o recurso de localização do Apple Watch para encontrar uma mulher que havia sido sequestrada.

Apple Watch pode ter salvo a vida de uma mulher sequestrada

As autoridades em Selma, a nordeste de San Antonio, foram chamadas no dia 16 de dezembro após o relato de um sequestro.

Quando chegaram ao local, os agentes falaram com uma criança que lhes disse que a sua mãe havia sido sequestrada. Segundo o relato da menina, a mãe e o suspeito do rapto, Adalberto Longoria, estavam no exterior de um apartamento a discutir quando a menina ouviu a mãe gritar.

A jovem disse à polícia que ouviu gritos vindos do estacionamento, mas não sabia para onde a mãe tinha sido levada.

Contudo, no seu testemunho, a menina referiu que cerca de 10 a 15 minutos depois, a mãe ligou-lhe pelo Apple Watch, onde lhe disse que o Longoria a havia sequestrado e queria fazer-lhe mal.

Polícia usa recursos de localização de dispositivos móveis

Na investigação que se seguiu, a polícia monitorizou a localização do dispositivo móvel da mulher. Para isso usou um “ping de emergência” para o dispositivo móvel da vítima. De imediato foi determinada a localização. A resposta ao ping veio do estacionamento de um hotel Hyatt.

Quando as autoridades lá chegaram, encontraram a mulher num veículo no estacionamento.

A vítima disse às autoridades que vinha a discutir com Longoria. Ambos possivelmente intoxicados, o homem ordenou que a mulher tirasse as suas coisas do seu carro. No calor da discussão, as coisas descontrolaram-se.

Segundo o testemunho, a mulher disse que implorou ao suposto agressor para parar. Em resposta, ele supostamente travou com violência arremessando a mulher de novo para a carroçaria da viatura.

A história poderia ter tido um fim mais trágico, mas o homem percebeu que a mulher havia contactado alguém, e ela disse-lhe que tinha chamado a polícia. Alegadamente, ele fugiu quando percebeu que a polícia já estava no seu encalço.

Apple Watch: Mas o que terá sido o “ping de emergência”?

Conforme pode ser lido na imprensa local, no News4SA, não fica esclarecido qual recurso de ping de dispositivo da Apple que a polícia usou. Contudo, a aplicação Encontrar, que é nativa aos sistemas operativos dos dispositivos Apple, permitem localizar equipamentos como o iPhone e modelos Apple Watch com eSIM integrado.

Assim, as agências de segurança também podem efetuar ping em dispositivos móveis em emergências para ajudar a triangular a posição do utilizador entre as torres de comunicação celular.

Esta não é a primeira vez que os dispositivos da Apple ajudam as autoridades a localizar suspeitos. Em março de 2020, a polícia de Melbourne usou a aplicação Encontrar para localizar dois homens depois de uma perseguição mortal após a invasão de uma casa.

