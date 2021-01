Miniclip adquire Online Soccer Manager

Online Soccer Manager é jogo mobile extremamente viciante e que coloca o jogador na pele de um manager de uma equipa de futebol.

O jogo obteve tanto sucesso que despertou o interesse da Miniclip que… comprou os estúdios Gamebasics, responsáveis pelo jogo.

Ao longo dos anos, e desde o seu aparecimento no início deste século, a Miniclip ganhou um estatuto invejável. Com jogos para todos os gostos, tanto em browser (por onde começou) como no mobile, a Miniclip é, nos dias que correm, uma marca que não passa despercebida a ninguém.

E notícias recentes, revelam precisamente o intuito da marca em se tornar cada vez maior, mais visível e com mais jogadores regulares. A Miniclip acaba de concretizar a aquisição da companhia holandesa Gamebasics, responsável por um dos mais viciantes jogos de estratégia desportiva do momento: Online Soccer Manager.

A Gamebasics é um estúdio fundado em 2014, que se encontra sediado em Zoetermeer (nos Países Baixos) e que é composto por uma equipa multidisciplinar de cerca de 60 pessoas que a partir de agora, passam a vestir a camisola do Miniclip.

Online Soccer Manager é, tal como o nome indica, um título que simula a vida de um manager de uma equipa de futebol para mobile. Na sua essência, trata-se de um jogo com bastantes semelhanças a Football Manager e que proporciona uma terrível e viciante competitividade online.

Segundo os mais recentes números disponibilizados, são mais de 3 milhões de utilizadores mensais, que se ligam a Online Soccer Manager e competem entre eles para ver quem é o melhor manager.

Segundo a Miniclip esta investida no mercado foi uma ação no sentido de “cimentar a sua posição na categoria de jogos mobile de desporto“.

Entretanto, a Gamebasics irá continuar com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de Online Soccer Manager, assim com no trabalho de novos projetos.