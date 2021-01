Lista de compras guardada no seu smartphone com a Bring!

A lista de compras é um processo que permite que, no momento das compras, sejam adquiridos apenas os produtos que estão efetivamente em falta ou que são realmente necessários. Além disso, promove um maior controlo sobre aquilo que é comprado e uma poupança acrescida.

Sendo o smartphone um dispositivo (quase) obrigatório, ter uma aplicação para ir anotando os produtos em falta é uma mais valia e bastante mais interativo do que se recorrer apenas ao Bloco de Notas.

Dá-se pelo nome de Bring! e promete ser uma simples, mas apelativa lista de compras. Além disso, diz simplificar o processo de ida ao supermercado de todos os lares que partilhem uma lista dentro da aplicação.

Criar uma conta na Bring!

Para poder utilizar a aplicação, deve, em primeiro lugar, recorrer à Play Store e instalá-la. Depois, deve abrir a aplicação e criar uma conta preferencialmente com o email, onde deve aceder para confirmação de identidade.

Com isto feito, as funcionalidades da aplicação estarão disponíveis para uso imediato.

Listas partilhadas com amigos ou familiares

Um dos recursos mais interessantes desta aplicação é a possibilidade de partilhar a lista de compras com as pessoas que pertencem, por exemplo, ao seu agregado familiar. Outra possibilidade poderá ser criar uma lista de compras partilhada com os colegas de trabalho, para reunir os itens necessários para um eventual convívio. Para aceder às listas deve clicar em cima da respetiva e para adicionar participantes basta clicar no “+”.

De outra forma, uma vez dentro de uma lista, poderá também convidar outras pessoas através do WhatsApp ou Messenger, bem como através do email. Além disso, poderá enviar notificações aos intervenientes, de forma a sinalizar qualquer ação que vá tomar, como a ida às compras ou uma atualização de produtos.

Para adicionar um artigo basta procurá-lo na barra de pesquisa. Por outro lado, para eliminar ou riscar um produto basta clicar em cima dele.

Além de tudo isto, pode ainda tirar inspirações de refeições, onde terá à disposição toda a lista de compras dessa sugestão. Mais, poderá adicionar cartões, para carregue o menos possível, e pode, pelo contrário, ainda assim imprimir a lista e levá-la consigo em papel.

Desta forma, garante que, seja qual for o local onde está, a sua lista de compras está atualizada, simples e acessível, quer para Android, quer para iOS.