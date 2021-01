Youtuber coloca 16 GB numa gráfica GeForce RTX 2070 com 8 GB

Na Internet sabemos que há milhares de conteúdos curiosos onde se fazem experiências e testes com diversas tecnologias. Um dos mais populares é colocar smartphones à prova em testes de resistência, mas há mais.

Recentemente foi divulgado um vídeo onde um youtuber coloca 16 GB numa placa gráfica GeForce RTX 2070 da Nvidia, com 8 GB.

Apesar de existirem várias experiências partilhadas por esta Internet fora, nem sempre é comum vermos vídeos populares com hardware mais específico, como é o caso das placas gráficas.

Mas há um que está a despertar a atenção não só dos interessados neste segmento, como também outros que, apesar de leigos, são curiosos do mundo da tecnologia.

Youtuber coloca 16 GB numa GeForce RTX 2070 que tinha 8 GB

O youtuber do canal VIK-on partilhou um vídeo onde faz alterações caricatas na sua placa gráfica GeForce RTX 2070 da Nvidia. O utilizador consegue aceder a diagramas PCB divulgados e, através deles, conseguiu trocar as memórias de 8 GB GDDR6 da Micron, por umas Samsung de 16 GB GDDR6.

Se a pergunta é “funcionou??”, a resposta é “Sim”, no entanto a gráfica apresentou depois um comportamento instável.

No vídeo, o youtuber mostra e ensina como fazer este processo que não parece assim tão complicado. O youtuber removeu as memórias de fábrica e depois substituiu-as por outras com capacidade superior.

Por norma, tal alteração deverá ser autorizada pela fabricante para funcionar. Mas, neste caso, a BIOS da gráfica RTX 2070 da Nvidia necessita de suporte adequado para esta capacidade superior.

No vídeo, verifica-se que a gráfica reconhece corretamente a memória através do software GPU-Z e funciona com FurMark, para testes a gráficas.

Mas os testes também revelaram algumas falhas. Ou seja, mesmo que funcione, o processo não se mostrou estável nem seguro. Esta comportamento manteve-se noutros testes.

No entanto, a instabilidade não foi um obstáculo e o youtuber realizou alguns testes de benchmark.

Veja o vídeo:

Foi possível executar o teste 3DMark TimeSpy onde a placa modificada conseguiu 6176 pontos no TimeSpy Graphics. Ou seja, tal indica que mais memória não fez grande diferença neste caso. Muito pelo contrário, pois a pontuação média de uma RTX 2070 original é de 9107 pontos.

No entanto, cabe-nos também alertar para que não se aventurem caso não saibam de facto o que estão a fazer nem conheçam bem as peças que irão manipular. Para além disso, alertamos também que este processo leva à perda de garantia do equipamento.

Em suma, qualquer problema que ocorra, será da total responsabilidade do utilizador. Uma das possíveis consequências é a gráfica ficar permanentemente danificada e deixar de funcionar mesmo que volte a colocar as memórias originais.