Facebook “desliga” inexplicavelmente utilizadores com iPhone

Quando acordou este sábado, abriu a app do Facebook e foi-lhe solicitado para se autenticar? Não foi só consigo, pois tal problema afetou todos os utilizadores que têm iPhone.

De acordo com as vagas informações que existem, tudo aconteceu na sexta-feira à noite e a maior rede social, até ao momento, só admitiu que existiu um problema.

Utilizadores do Facebook com autenticação a dois fatores com problemas…

A maior rede social, o Facebook, está operacional, mas deu no final da noite a um estranho tópico de tendência no Twitter. De acordo com vários utilizadores com iPhone, com a app instalada, o Facebook fez inexplicavelmente “logout” das contas.

Até ao momento ainda não existe propriamente uma explicação, mas tal ação trouxe alguns problemas, especialmente aos que usam autenticação de dois fatores por SMS, pois o servidor de SMS demorava a enviar o terceiro código de autenticação (alguns utilizadores não conseguiram mesmo voltar a ligar-se por um período).

Em declarações ao Engadget, um porta-voz do Facebook referiu que: “Estamos cientes de que algumas pessoas estão com problemas para aceder o Facebook. Estamos a trabalhar para que tudo volte ao normal o mais rápido possível.”

Fazendo algumas pesquisas na internet, ainda não há ainda uma explicação para o sucedido. O Pplware irá continuar a acompanhar este caso para perceber o que terá acontecido à maior rede social para levar a que os utilizadores com o iPhone fossem desligados da rede.

O Facebook continua a ser a maior rede social do Mundo. Mesmo com a rede social TikTok a crescer bastante, o Facebook mantém a coroa e continua no primeiro lugar do ranking à escala global.