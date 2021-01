Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Que NAS devo escolher para equipar a minha casa?

Bom dia, Necessito de adquirir um NAS para uso mais domestico, com possibilidade de acesso externo para descarregar e enviar alguns dados, reprodução e possível streaming de filmes com legendas. Já tive um WD MybookLive, um WD Mycloud mas as legendas nem sempre funcionavam e nem sempre conseguia reproduzir alguns formatos de vídeo. Desde já obrigado pela vossa disponibilidade. Feliz Ano Novo a todos! Cumprimentos, Luís Ribeiro

Resposta:

Luís,

A função de um NAS, intrinsecamente, é apenas de disponibilização e gestão de ficheiros na rede. Naturalmente que as funcionalidades adicionais são bem-vindas, tal como é a reprodução de filmes com legendas.

No entanto, o problemas é que os codecs evoluem e o software de reprodução multimédia dos NAS mais básicos ficam parados no tempo, não acompanhando essa evolução, o que se traduz exatamente nos problemas que teve.

A solução poderia passar por adquirir um NAS mais evoluído, com um ecossistema próprio, como é o caso da QNAP e da Synology. Deixo duas sugestões:

QNAP TS-251D – trata-se de um NAS com o sistema operativo da QTS da QNAP, provavelmente o mais evoluído para utilização doméstica. No que respeita a este modelo em específico, tem suporte para o Plex (servidor de conteúdos multimédia, compatível com Smart TVs, smartphones e PCs) e, além disso, tem uma saída HDMI, adequado para utilização como Home Cinema tal como está habituado

Synology DiskStation DS218play – é um pouco mais barato, com um ecossistema também muito popular mas sem interface HDMI, permitindo apenas streaming de conteúdos para dispositivos como computadores, dispositivos móveis, Samsung TV, Apple TV, Google Chromecast, e dispositivos DLNA.

No entanto, e considerando que ainda tem o NAS WD Mycloud, é perfeito para servir um dispositivo como uma box Android. Assim, poderá configurar o acesso à unidade de armazenamento no NAS numa aplicação como o Kodi, resolvendo assim os problemas que descreveu. Esta é a solução mais económica, já que se conseguem adquirir boxes de TV Android a partir de 20 e poucos euros.

[Respondido por Hugo Cura]

O que se está a passar com o ecrã do meu MacBook?

Boa noite, Tenho um MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports), e ultimamente o ecrã fica com uma barra mais escura vertical no meio. Esta não parece desaparecer com a utilização. O que se passa? Obrigado, Carlos Mota

Resposta:

Carlos,

Infelizmente não temos muito boas notícias para lhe dar. Tudo aponta para que exista um problema com o ecrã do seu computador ou com a ligação do mesmo à motherboard.

Essa faixa que apresenta poderá indicar que existem ali elementos que estão já próximos de estar a ter problemas ou que até já os têm, ainda que num nível baixo.

O que recomendamos é que visite um agente autorizado de reparação de equipamento da Apple e que peça para verem o problema.

Provavelmente vai ter de ser alvo de uma reparação e eventual substituição de elementos, mas isso tudo depende do problema e da extensão do mesmo.

[Respondido por Pedro Simões]

Que hardware e software escolher para usar máquinas virtuais?

Boa tarde, qual seria o melhor hardware/software para trabalhar com máquinas virtuais? Minha necessidade é para fins de estudos. Tenho preferência por notebook por causa da mobilidade e praticidade. Precisaria de um hardware/software que suportasse pelo menos duas VMs ativas ao mesmo tempo. Quais seriam as melhores especificações para este hardware? CPU?, Memória, Armazenamento, Rede, Vídeo, etc.. Desde já agradeço a atenção. Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Não querendo indicar qualquer marca ou modelo, indicamos os elementos principais a ter em conta na escolha de um PC para usar máquinas virtuais.

Deverá sempre escolher um processador de topo de gama. Na linha Intel falaríamos de um i7 ou i5, sempre com preferência para o primeiro.

Em segundo lugar, e porque passará a ser um recurso partilhado, deverá ter presente o máximo de memória possível. Quanto mais estiver presente, melhor a VM irá correr e estar disponível.

Como estes são também sistemas operativos, o armazenamento é de ter em conta, mas não com o mesmo peso dos anteriores. Escolha, no entanto, um bom SSD com velocidades de leitura e escrita bem rápidas.

Na rede, e como a maioria das máquinas tem placas de gigabit, esta é mais que suficiente, pelo que não deverá ser um foco.

Por fim, e no campo da placa gráfica, é eventualmente o que menos deverá ter peso na escolha. Uma boa placa é sempre bem-vinda, mas pode ser convertida em memória ou CPU.

No campo do software, e porque falamos de ter outro sistema a correr em cima, poderá optar pelo VMWare, VirtualBox ou o Hyper-V da Microsoft).

[Respondido por Pedro Simões]

Porque os meus powerline se desligam no mau tempo?

Olá novamente! Venho mais uma vez em relação à Powerline Acabei por adquirir a powerline de que vos tinha falado há dias ( Powerline TP-Link AV1000 Gigabit Passthrough Powerline Starter Kit). Liguei os dois aparelhos tudo direitinho, liguei o cabo ao meu computador, testei a velocidade várias vezes e ficou tudo a funcionar. Mas há pouco e a ligação foi abaixo no meu pc várias vezes e veio logo de seguida. A minha questão é, as condições meteorológicas podem causar algum efeito nos aparelhos? Pois aqui na minha zona está muito mau tempo, e até a luz falhou algumas vezes e não sei se foi coincidência, mas não me lembro se isto começou a acontecer quando o tempo piorou. Entretanto o tempo melhorou um pouco, estive uma meia hora a fazer testes de velocidade e a navegar e nao foi abaixo, mas depois o tempo voltou a piorar novamentee isto falhou também novamente. Depois disso o tempo estabilizou (aparentemente) e a ligação estabilizou. Interferências duvido que seja, porque nao estive a usar microondas nem nada do genero. A instalação elétrica ao que sei também está em boas condições, e é monofásica. Poderá realmente ser das condições meteorológicas? Ou poderá ser outra coisa? Pois é um pouco frustrante isto estar sempre a acontecer… Obrigado pela vossa atenção. Abraço. Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Não tinha conhecimento da possibilidade de as condições meteorológicas interferirem com a qualidade do sinal (ou aumento do ruído) e aproveitei para pesquisar acerca disso.

As alterações físicas que provêm de más condições meteorológicas, por si só, não serão a razão para a degradação das condições de comunicação de dispositivos PLC. Nomeadamente, refiro-me a alterações de temperatura, humidade e eventual carga eletromagnética.

No entanto, é possível que a ligação esteja a ser afetada indiretamente pelas más condições meteorológicas. Ou seja, na sua rede elétrica, e provavelmente devido ao aumento da humidade relativa, e de acordo com a informação que refere, de facto poderá haver algo que em condições climatéricas anormais esteja a prejudicar a qualidade da ligação.

Se tal estiver mesmo a acontecer, poderá ser difícil identificar a origem do problema, mas poderá tentar identificá-la. Quando estiver com más condições na ligação, comece por desligar da rede elétrica todos os dispositivos elétricos, o máximo possível deles, e voltar depois a testar a qualidade da ligação dos PLCs para perceber se surtiu algum efeito. Se sim, vá repondo as ligações aos poucos, até identificar a origem do problema. Caso contrário, tente utilizar outras tomadas, mesmo que temporariamente, para perceber se numa outra área da casa esse problema não acontece, e assim identificar a possível origem do problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque para momentaneamente o meu PC?

Boas caros amigos, Mais uma vez recorro à Vossa ajuda, o meu PC (torre) há uns dias para cá começou a bloquear durante uns 20 segundos, acende a luz de atividade do disco e bloqueia, já testei memórias, CPU, Disco e nada tudo parece normal, o que acham que pode ser? Cumprimentos José Braz

Resposta:

José,

Se esse bloqueio se tratasse de um problema de hardware, nomeadamente dos componentes que descreveu, seria muito provável que surgisse algum tipo de erro, como um blue screen ou algo do género.

O mais provável é que a origem do problema seja o software, que poderá estar relacionado com a dependência de uma ligação de rede ou a execução de um processo de alta prioridade, sem que tal seja necessário.

Utilizando o gestor de tarefas do Windows, poderá tentar perceber se nesses momentos, há algum processo com algum pico de atividade em CPU, Disco ou Rede, e se tal acontecer, procure identificar a remover esse processo.

Caso não consiga identificar a origem do problema dessa forma, então o caso poderá ser mais complicado e exigir procedimentos mais avançados para o fazer. Assim, o que recomendo, e considerando que esse problema o afeta significativamente, recomendo que faça um restauro do Windows com uma nova instalação, para corrigir todas as possíveis origens do problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Porque não funcionam os Freebuds 3 da Huawei com o Windows 10?

Boa noite, A minha questão é a seguinte: Porque não consigo emparelhar os auriculares Freebuds 3 da Huawei com o Windows 10 (computador)? O meu computador é ASUS. Num computador da Huawei, já funciona? Cumprimentos. AN

Resposta:

AN,

Dos muitos testes que efetuámos com os Freebuds 3 da Huawei, e com os modelos seguintes, o emparelhamento com o W indows 10 nunca foi um problema.

Deverá colocar os Freebuds 3 em modo de emparelhamento e depois fazer esse processo de associação pelas Definições do Windows 10.

Uma situação que acontece, e que pode ser a razão do seu problema, é os Freebuds 3 da Huawei estarem já emparelhados com o smartphone e como tal não conseguirem ligar-se ao Windows 10.

Nesse caso, o que precisa fazer é desligar do smartphone, carregando no bluetooth e depois nos phones, e fazer a ligação no Windows 10.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.