Dica: Como atualizar os drivers do Windows 10 na nova interface

Os drivers são um elemento essencial no Windows 10 e muitas vezes uma fonte de problemas. A Microsoft tem trabalhado para melhorar esta componente, mas muitas vezes os problemas estão nas mãos dos fabricantes, que não lançam as atualizações.

Uma das alterações mais recentes do Windows 10 veio facilitar a vida aos utilizadores. Mudou o local onde a gestão dos drivers é feita e assim deu uma forma mais simples e mais rápida de garantir estas atualizações. Veja como usar.

A Microsoft tinha iniciado em 2019 um processo de reestruturação do Windows 10. Está a concentrar na área de definições todos os elementos das antigas interfaces de gestão e assim consegue dar ao utilizador um controlo mais simples.

Tudo está agora na zona dedicada à atualização do Windows 10, fazendo parte das atualizações adicionais. No mesmo ponto onde o utilizador controla as novas versões do sistema da Microsoft, tem agora à disposição mais elementos que pode manter atualizados.

Comecem então por abrir as Definições do Windows 10 para poderem dar início a este processo. Aqui dentro, devem seguir o mesmo caminho que usam para aceder às atualizações do sistema. Isto é feito escolhendo a opção Atualizações e Segurança.

De seguida, e no separador Windows Update, vão de ter de aceder à nova área de gestão dos drivers. Esta está abaixo das atualizações pendentes, se existirem, ou no topo se tudo estiver nas mais recentes versões. Assim, só precisam de escolher a opção Ver atualizações opcionais.

Aqui dentro vão encontrar tudo o que a Microsoft tem disponível como extras para atualizações. Em particular vão ter a lista das atualizações de controlador que estão disponíveis. Basta abrir essa entrada e ver o que está disponível.

Caso pretendam instalar qualquer uma dessas entradas, só precisam de a escolher. Se preferirem, podem escolher várias, para fazer uma instalação mais alargada. Para ajudar escolha, está presentes informação variada, como o fabricante, o tipo a data e a número de versão.

Com as escolhas preparadas, devem então carregar no botão Transferir e instalar para terminar o processo. O Windows 10 vai dai em diante tratar do processo para terminar essa instalação e pedir ao utilizador para reiniciar a máquina caso necessite.

É desta forma, muito mais simples, que a gestão dos drivers é agora feita. A mudança aplicada pela Microsoft resultou e assim tudo fica mais fácil e lógico dentro do Windows 10.