CEO da Intel diz que o processo de 7 nm está a ir muito bem

Apesar de seu uma das mais importantes marcas tecnológicas, a Intel mentém-se ‘presa’ ao longo do anos ao seu processo de fabrico de 14 nm. Tal aspeto faz com que muitos utilizadores optem por equipamentos com componentes rivais como, por exemplo, da AMD.

No entanto, a marca está a mostrar sinais de mudança. E, segundo o CEO da fabricante, o processo de 7 nm da empresa está a correr muito bem.

A Intel é uma das marcas mais antigas no mundo da tecnologia e, como tal, está presente em inúmeros equipamentos informáticos em redor de todo o mundo. Mas a empresa norte-americana perdeu um pouco o comboio da inovação no que respeita ao processo de fabrico dos seus componentes.

Até ao momento, a litografia maioritária da marca é ainda de 14 nm. Contudo, o mercado de componentes atualmente já se encontra focado no processo de 7 nm e 5 nm. E a litografia de 3 nm já está a ser preparada.

No entanto o futuro da Intel neste segmento está prestes a mudar.

Processo de 7 nm da Intel está a correr muito bem, diz CEO

De acordo com o novo CEO da Intel, Pat Gelsinger, o processo de 7 nm para a produção de processadores da empresa está a correr bem e a recuperar. O executivo falou durante uma recente reunião com investidores, cujo tema se prendeu com os resultados financeiros da empresa.

Segundo Pat Gelsinger:

Tive a oportunidade de examinar pessoalmente o progresso da tecnologia de 7 nm da Intel ao longo da última semana. Através das análises iniciais, fiquei satisfeito com o processo que foi feito na saúde e recuperação do programa para 7 nm. Estou confiante que a maioria de nossos produtos de 2023 já serão fabricados internamente.

O processo de fabrico de 7 nanómetros tem sido difícil de concretizar pela empresa. Inicialmente a Intel havia prometido esta litografia para os produtos de 2017 mas, quatro anos depois, a fabricante só agora está a entregar componentes com um processo de 10 nm.

Mas a marca passou por anos complicados e tem-se esforçado para manter a liderança no mercado. E essa mesma liderança começa a ser cada vez mais ameaçada pela AMD.

Pessoalmente, estive muito envolvido no período em que fomos diminuídos no mercado e nos atrasamos para o multi-core. Naquele período de tempo em 2005 até 2009, demos a volta por cima e estabelecemos a liderança inquestionável depois de um período em que muitos questionavam a habilidade da empresa de ser novamente bem sucedida.

Afirmou Pat Gelsinger

Para além disso, o CEO disse ainda que a Intel vai expandir as fabricantes terceirizadas, de forma a aumentar o seu catálogo de produtos. A empresa pretende também manter internamente a maior parte da sua produção, no entanto irá celebrar novas parcerias para determinadas tecnologias ao longo dos próximos anos.

