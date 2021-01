AMD bate a Intel no mercado dos processadores pela primeira vez em 15 anos

Sem dúvida que a AMD está a crescer a olhos vistos e tem-se tornado numa escolha prioritária para vários utilizadores. No que respeita aos processadores, já muitos consumidores optam por computadores com componentes da AMD, em detrimento dos da Intel.

Desta forma, de acordo com os mais recentes dados, a AMD ultrapassou agora a Intel no mercado dos CPUs pela primeira vez em 15 anos.

Recentemente os nossos leitores votaram na AMD como sendo a melhor fabricante de processadores, com 51% dos votos. Em segundo lugar ficou a Intel, escolhida por 43% pessoas.

Não é de admirar este resultado, pois a marca tem conquistado o seu terreno aos poucos. Quer ao nível dos processadores, como também dos chips gráficos.

AMD bate a Intel no mercado de CPUs em 15 anos

De acordo com uma nova pesquisa da PassMark, a AMD vai bem bem lançada no mercado de processadores para desktop. Segundo o apurado, a fabricante conquistou mais utilizadores para os seus CPUs do que a Intel pela primeira vez desde 2006. De salientar que estes valores dizem respeito aos utilizadores que fizeram testes de benchmark com os equipamentos das duas marcas.

A fabricante dos processadores Ryzen registou uma participação superior à Intel na manhã do dia 4 de janeiro de 2021. Em números concretos, a AMD conseguiu 50,8% dos testes com os seus chips, contra 49,2% da sua rival. Já no dia 5, a Intel conseguiu 50,1% e a AMD 49,9%.

Mas mesmo que estes valores não correspondam a toda a população mundial, é possível ver que a tendência é uma aproximação das duas fabricantes. E percebe-se bem a evolução da AMD pois no início de 2017, a Intel contava com 76,6% do mercado, tendo esse valor caído para 50,1% agora em 2021.

Por outro lado, no mercado global, onde são incluídos todos os CPUs, a Intel mostra uma vantagem bem superior, com 61,2% contra 38,8% da AMD.

Já se olharmos apenas para o segmento dos laptops, então a distância que separa as duas fabricantes é ainda maior. A Intel domina claramente o mercado com 82,7% dos processadores nestes computadores, e a AMD conta com 17,3%.

Por fim, no segmento dos servidores, que é a Intel a ‘dona disto tudo’, com 99,2% contra apenas 0,8% da concorrente.

Estes dados dizem então respeito aos testes de benchmark feitos através da ferramenta da PassMark. Neste sentido, devem ser vistos como representativo dos computadores em utilização e não das vendas ao longo do ano.