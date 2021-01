Israel realiza a primeira cirurgia com tecnologia 3D e Realidade Aumentada

Uma das maiores vantagens do avanço tecnológico é poder direcioná-lo para saúde. Dessa forma, é possível garantir cada vez mais qualidade de vida àqueles que, por razões várias, são vítimas de circunstâncias que lha reduzem.

Numa ode ao futuro, Israel realizou a primeira cirurgia utilizando tecnologia 3D e Realidade Aumentada, no dia 1 de janeiro.

O futuro da medicina já está presente

Numa conjugação de conhecimento médico e assistência tecnológica, Israel protagonizou um momento histórico que espelha aquilo que poderá vir a ser o futuro da medicina. Isto, porque, além de tudo aquilo que a tecnologia nos permite ter, é e será cada vez mais um trunfo, quando associado à saúde.

No dia 1 de janeiro, médicos do Galilee Medical Center, em Nahariya, Israel, realizaram uma, assim nomeada, estreia mundial. Ou seja, uma cirurgia de reparação da órbita ocular, recorrendo à tecnologia 3D e à Realidade Aumentada.

O futuro já está aqui.

Disse o professor Masad Barhoum, diretor geral do Galilee Medical Center.

Primeira cirurgia utilizando tecnologia 3D e RA

Conforme foi noticiado, a cirurgia, liderara pelo professor Samer Srouji, foi realizada a um paciente de 31 anos de idade. Este precisava que a base da sua órbita ocular esquerda fosse reparada. Isto, após ter sido gravemente ferido no rosto.

Desta fratura resultou uma visão dupla, bem como a deterioração do olhar e da simetria dos seus olhos.

Para a cirurgia, a equipa de médicos utilizou um novo método que recorre a tecnologia 3D e RA. Então, resultou numa execução bastante precisa da cirurgia em cerca de uma hora e meia.

Através de uma tomografia computorizada (TC), foi possível produzir uma placa que correspondesse à base da órbita ocular do paciente. Aliás, essa produção só foi possível, de forma tão precisa, devido a um software que construiu um modelo impresso em 3D do crânio do paciente.

Impressa em titânio, a placa foi colocada por baixo do olho do paciente utilizando à RA. Mais, um dos membros da equipa médica utilizou os HoloLens da Microsoft que se ligaram ao software informático e, então, conectaram-se ao modelo do crânio do paciente e à placa.

Apesar da estreia, esta não é a primeira cirurgia arrojada realizada no Galilee Medical Center. Isto, porque uma outra equipa de médicos concretizou, com sucesso, a primeira cirurgia de substituição total do joelho assistida por robôs.

