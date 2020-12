Porsche: A impressão 3D chega aos carros elétricos

Se ainda há dúvidas de que a tecnologia não para de surpreender, pois que as tiremos. Se aqui falamos da possibilidade de se construírem casas, bem como produzirem nuggets, através de um método de impressão 3D, surge agora um outro meio onde esta poderá vir a ser utilizada.

A marca alemã Porsche conseguiu produzir a sua primeira caixa completa para uma unidade elétrica, através da tecnologia de impressão 3D.

Impressão 3D na vanguarda da Porsche

Um grupo de engenheiros do departamento de Desenvolvimento Avançado da Porsche conseguiu produzir um revestimento de liga aditiva, através da tecnologia de impressão 3D. Posteriormente, percebeu que este é mais leve do que uma peça fabricada com o processo de fundição convencional.

Apesar do peso atingido ser inferior a 10 por cento, não implica que a sua rigidez seja mais fraca. Pelo contrário, a resistência duplicou. Esta caixa, conseguida utilizando a tecnologia de impressão 3D, foi pensada para integrar uma unidade elétrica.

Aliás, o processo iniciou há uns meses, quando a empresa imprimiu, em 3D, pistões que vieram a fazer sucesso no seu modelo 911 GT2 RS.

Conforme explicaram, uma das vantagens deste tipo de fabrico é o facto de ser possível integrar numerosas funções e peças. Assim, o trabalho de montagem é facilitado e a qualidade da peça aumenta. Além disso, a tecnologia de impressão 3D abre novas oportunidades no desenvolvimento e fabrico de peças de baixo volume.

O nosso objetivo era desenvolver um acionamento elétrico com potencial para o fabrico aditivo, integrando o maior número possível de funções e peças na caixa do motor, poupando peso e otimizando a estrutura.

Disse Falk Heilfort, um dos membros da equipa.

Processo rápido e versátil

Atualmente, nenhum outro processo de fabrico oferece tantas possibilidades e uma instalação tão rápida quanto a impressão 3D. Isto, porque os dados podem ser enviados para a impressora diretamente de um computador, sem qualquer processo intermediário.

No caso da Porsche, a impressão do primeiro protótipo demorou vários duas e foi executada em duas fases. No entanto, numa indústria que evolui bastante rápido e com maquinaria avançada, é possível reduzir o tempo em até 90 por cento. Ou seja, toda a caixa poderá ser produzida numa única fase.

Assim sendo, a marca alemã vê potencial nesta tecnologia de impressão 3D, pois permitirá explorar novas áreas de negócio, bem como personalizar ofertas específicas para os clientes.

