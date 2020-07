KFC vai testar nuggets de frango feitos através de impressora 3D

A KFC é uma rede de restaurante de fast-food, bem conhecida pelos seus baldes de nuggets de frango. Como forma de inovar cada vez mais no processo de fabrico, a empresa americana teve agora uma ideia incomum. Trata-se de produzir os nuggets de frango a partir de impressoras 3D.

Quando pensamos que já vimos de tudo, eis que a tecnologia nos surpreende uma vez mais.

E se lhe dissessem que a refeição que está a comer foi produzida através de uma impressora 3D? Era um pouco estranho, é verdade, mas possivelmente pode ser este um dos caminhos para a indústria alimentar do futuro.

KFC vai testar fabrico de nuggets de frango através de impressão 3D

A KFC (Kentucky Fried Chicken) é uma rede de restaurantes de fast-food sediada nos Estados Unidos da América. Provavelmente o nome não lhe é desconhecido, e vem-lhe à ideia os clássicos baldes com nuggets, asas e coxas de frango frito.

Até aqui, tudo normal, mas a empresa anunciou que vai testar uma nova forma de trazer aos clientes a produção de nuggets frango frito. De acordo com a KFC, a rede de restaurantes vai agora testar nuggets de frango feitos a partir de uma impressora 3D. Serão assim os primeiros nuggets de frango no mundo produzidos em laboratório.

Esta é uma ideia para criar um “Restaurante do Futuro” e vai envolver uma tecnologia de bioprinting 3D para criar carne de frango em parceria com o laboratório de pesquisa da Rússia 3D Bioprinting Solutions. Será o mais próximo possível no que respeita ao sabor e aspeto do produto KFC original.

A 3D Bioprinting Solutions está a desenvolver uma tecnologia aditiva de bioprinting usando para isso células de frango e material vegetal. Desta forma consegue reproduzir o sabor e a textura da carne de frango quase sem envolver animais no processo.

De acordo com Raisa Polyakova, gerente e CEI da KFC da Rússia:

Na KFC, estamos a acompanhar de perto todas as últimas tendências e inovações e a fazer o possível para acompanhar a atualidade, introduzindo tecnologias avançadas nas nossas redes de restaurantes. Produtos de carne artesanal são o próximo passo no desenvolvimento do nosso conceito de “restaurante do futuro”. A nossa experiência em testar a tecnologia de bioprinting 3D para criar produtos de frango também pode ajudar a resolver vários problemas globais iminentes. Estamos felizes por contribuir para o seu desenvolvimento e a trabalhar para o disponibilizar a milhares de pessoas na Rússia e, se possível, no resto do mundo.

Carne impressa em 3D traz benefícios ecológicos

Com esta iniciativa um dos objetivos é conseguir elaborar a “carne do futuro”, como resposta à crescente popularidade de um estilo de vida e nutrição saudáveis. Para além disso o projeto vai contribuir para o desenvolvimento de métodos de alimentos mais ecológicos.

Segundo um estudo do American Environmental Science & Technology Journal, a tecnologia de cultivo de carne a partir de células tem um impacto negativo mínimo no meio ambiente, o que permite que o consumo de energia seja reduzido em mais da metade, haja uma diminuição de 25 vezes nas emissões de gases de efeito estufa e 100 vezes menos terra a ser usada do que a produção tradicional de carne baseada em terrenos.

Para já a ideia está em fase de testes na Rússia e o lançamento do produto final está planeado para a o Outono deste ano, em Moscovo.