GNOSIS: Os headphones de gaming com som totalmente imersivo

És fã da área do Gaming? Tens uma super máquina, um rato todo high-tech e um monitor espetacular? E uns headphones de gaming, tens? Para quem gosta de estar totalmente envolvido nos jogos nada melhor que possuir o melhor sistema de som.

Para isso a nossa sugestão de hoje vai para os GNOSIS, os headphones de gaming que nos “colocam” dentro do jogo e nos permitem ouvir todos os detalhes e ter a melhor experiência.

Se gosta de jogar videojogos então vai ficar impressionado com os novos headphones de gaming da Prozis. Além de um design totalmente “radical” mas, ao mesmo tempo elegante, estes headphones são altamente confortáveis e oferecem outras características que vai ficar rendido. Todos os materiais são resilientes e leves.

O arco da cabeça é almofadado com espuma.

Destaque para o cabo USB que tem 2,4m, o Som Surround Virtual 7.1 e a placa de SOM DSP integrada.

Especificações dos headphones de gaming GNOSIS da Prozis

Diâmetro do driver: 53mm

Microfone incluído de 6mm

Conectividade USB

Cabo de ligação de 2,4 m

Som Surround Virtual 7.1

Placa de SOM DSP integrada

Efeitos de luz

Personalização de som e luz através do software disponibilizado

Compatível com PC, MAC e principais consolas

Os Gnosis da Prozis têm uma placa de SOM DSP integrada. Tal significa que terá uma experiência incrível e completamente diferente, comparativamente ao uso de uns auscultadores tradicionais.

Com som é reproduzido com uma nitidez e uma profundidade incomparável. De referir ainda que o controlo do som pode ser feito através dos próprios headphones.

Destaque também para as funcionalidades de cancelamento de ruído passivo.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir estes headphones GNOSIS e ganhar de imediato um desconto de 20% na sua próxima compra, usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda) e as ofertas apresentadas na imagem seguinte.